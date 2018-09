Zweimal bin ich inzwischen Zeuge von Selbstmordattentaten im Nordirak geworden. Einmal sterben vier Menschen, einmal fünf, und ich stehe daneben, genauer: mittendrin, umgeben von menschlichen Überresten. Irgendetwas verhindert, dass ich schreie oder zusammensacke. Nur ein kurzes Aufflackern von Abscheu, dann geht die Arbeit weiter, reflexartig. Gott sei Dank, es hilft mir in diesen Augenblicken. Doch die Eindrücke kommen wieder, nach Tagen, manchmal schon in derselben Nacht. Dann braucht man Menschen, die einen auffangen, an der Hotelbar oder sonstwo, ganz egal.

Je grauenhafter und gefährlicher die Umstände werden, desto mehr verbeiße ich mich in Alltagsprobleme. Dann ärgere ich mich, dass im Hotel seit zwei Stunden die Telefonleitung tot ist und ich nicht ins Internet gelange. Auch in den Internet-Cafés in der Nähe meines Hotels im kurdischen Suleimanija brechen ständig die Leitungen zusammen. Ich rege mich darüber auf, dass das Wasser im Hotel jeden zweiten Tag eiskalt ist. Oder dass ich mich auf Überlandfahrten tagelang gar nicht waschen kann und die kalten Nächte in irgendwelchen Bunkern verbringe, die aus Sand- und Lehmaufhäufungen bestehen.

Ich fluche manchmal auf die geschäftstüchtigen Fahrer und Dolmetscher, die jetzt mehr Geld als vereinbart verlangen und außerdem in Dinar und nicht mehr in Dollars bezahlt werden wollen. Seit Kriegsausbruch sinkt der Dollarkurs rapide. Der Wert der mitgebrachten Devisen verfällt zusehends. Ich frage mich zuweilen, wie lange die eingekauften Essensvorräte wohl reichen werden.

All das sind Ablenkungen, damit die Bilder im Kopf nicht übermächtig werden, die Bilder der Toten und Verwundeten und der Flüchtlingskinder. Aber auch Ablenkung von der Angst, die einen befällt, wenn Geheimdienstleute erzählen, die Islamisten der Terrorgruppe Ansar-e Islam planten Attentate auf Journalisten. Oder wenn Überläufer der irakischen Armee berichten, Saddam Hussein habe auf jeden Journalisten im Kurdengebiet ein Kopfgeld ausgesetzt.