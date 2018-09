Sechsundsechzig. Fünfundfünfzig. Fünf. Diese Maße verraten das Zweite Deutsche Fernsehen bei der ersten Musterung. Sie sind ein Albtraum für jeden Intendanten.

Sechsundsechzig Prozent aller ZDF-Spielfilme und ZDF-Serien trugen im vergangenen Jahr das Kürzel "Wdh." für Wiederholung. Das spart zwar jedes Mal einige Millionen Euro, verwässert aber das Programm und vergrault selbst die treuesten Zuschauer.

Auch fünfundfünfzig Prozent des Kinderprogramms waren alte Ware. Eine der besten Quoten erreichte Michel bringt die Welt in Ordnung, eine Geschichte von Astrid Lindgren über den Lausbuben aus Lönneberga. Der Film stammt aus dem Jahr 1973.

Nur durchschnittlich fünf Prozent der Fernsehzuschauer unter dreißig Jahren schauen das ZDF-Programm. In den vergangenen zehn Jahren ist dieser Anteil um zwei Drittel gesunken.

Aber die Verantwortlichen beharren darauf: Das ZDF sei ein nationaler Sender, und man setze ganz auf die Qualität seiner Sendungen.

"Das Programm ist das Programm. Nur daraus erwächst dem ZDF eine Akzeptanz. Es ist das höchste Gut, das wir haben", sagt der Intendant Markus Schächter. Sein Sender wird am 2. April 40Jahre alt und hat eine große Vergangenheit. Doch wie sieht wohl die Zukunft aus?

"Auf Dauer könnte sich durchaus die Frage stellen, ob wir uns noch so viel öffentlich-rechtliches Fernsehen leisten können wie bisher", sagt der Hamburger Journalistikprofessor Siegfried Weischenberg. Gäbe es das ZDF nicht mehr, könnte die zwangsweise erhobene GEZ-Gebühr um ein Viertel sinken. Statt 16,15 Euro im Monat für Fernsehen und Radio würden nur noch 12,14 Euro fällig. 37 Millionen Gebührenzahler hätten zusammen jährlich 1,5 Milliarden Euro mehr im Portemonnaie. Das wäre ein Signal in einer Zeit, in der die Zahl der Leute, die ihr Geld zusammenhalten müssen, zunimmt. Außerdem senden noch zehn Regionalsender und die ARD, die auch einen öffentlich-rechtlichen Auftrag erfüllen. Die in diesen Tagen beginnende Diskussion, um wie viel die Gebühren in den Jahren 2005 bis 2008 steigen, fände auf einem viel niedrigeren Niveau statt.

Andererseits hat das ZDF in diesem Jahr fünf Grimme-Preise für Dokumentationen und Fernsehfilme bekommen, und im Juni wird es mit dem internationalen Banff-Preis geehrt. Ohne das ZDF wäre die Fernsehkultur ein ganzes Stück ärmer. Keine heute- Nachrichten und kein heute journal, kein Fernsehspiel und kein ZDF Sportstudio. Fernsehen ohne Thomas Gottschalk. Ohne Maybritt Illner. Ohne Marietta Slomka. Das ist schwer vorstellbar.