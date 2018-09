Bagdad

Es gibt die, die weinen. Es gibt jene, die schluchzen. Es gibt die, die heulen. Es gibt welche, die wimmern. Und es gibt die, die sich auf den Kopf schlagen. Aber alle im Büro der Organisation für politische Häftlinge im Bagdader Viertel al-Kadhmeah leiden auf ihre Weise.

Die Trauer der Menschen ist kaum hörbar zwischen dem Scharren von Hunderten von Füßen, dem Menschengemurmel und dem Summen der Hitze. Manchmal nur steigt die laute Klage eines Einzelnen aus der Menge hoch; dann hat jemand die Wahrheit erfahren: dass ein Vater, ein Bruder, ein Sohn, ein Cousin, dass vielleicht alle Männer einer Familie von Saddam Husseins Schergen ermordet worden sind; vor fünfundzwanzig Jahren, vor zwanzig, vor fünfzehn, vor zehn, vor fünf, vor zwei. Die Terrormaschine kannte keine Zeit, und sie kannte keine Gnade, mit niemandem. Sie arbeitete mit grausamer Regelmäßigkeit von 1968 bis 2003 – die 35 Jahre, in denen Saddam Hussein den Irak beherrschte.

Den Schrecken kann man in den Kellerräumen der Organisation für politische Häftlinge besichtigen. Dort stapeln sich die Akten, die nach dem Fall Saddam Husseins aus mindestens dreißig verschiedenen Quartieren seiner Sicherheitsdienste gesammelt wurden. Die Abstellkammern sind bis zur Decke mit eisernen Schubladen gefüllt, randvoll mit Akten. Ein einzelner, sorgfältig abgehefteter Ordner enthält manchmal das Schicksal Hunderter Menschen. Ebrahim Aladris, der Vorsitzende der Organisation, zieht eine beliebige hervor und öffnet sie. Ein paar vergilbte Blätter, eines davon enthält die Namen von 146 Leuten: Sie wurden allesamt wegen der Zugehörigkeit zu einer verbotenen islamistischen Partei gehenkt.

Und so geht es weiter, ein Ordner nach dem anderen. Die Freiwilligen der Organisation wühlen sich durch die Dokumente, sammeln die Namen, tippen sie auf Zetteln ab und hängen sie draußen an der Mauer im Hof der Villa auf, damit die Angehörigen nach den Opfern suchen können. Denn sie wurden selten verständigt, in den allermeisten Fällen verschwanden die Häftlinge einfach. Manchmal darbten sie noch Jahre im Gefängnis, und manchmal hingen sie noch am Tag der Verhaftung am Galgen. Manchmal durfte eine Mutter ihre Söhne noch besuchen, bis ihr irgendwann gesagt wurde, sie seien in ein anderes Gefängnis verlegt worden, und es gäbe keine Möglichkeit mehr, sie zu sehen. Sie waren bereits tot.

Ebrahim Aladris war selbst ein politischer Häftling, neun Jahre saß er im Gefängnis wegen "verbotener Aktivitäten", wie er sich ausdrückt. Kurz nach dem Einmarsch der US-Truppen tat er sich mit seinen Kameraden zusammen, um möglichst viel von den Archiven des Sicherheitsdienstes zu retten. Wenn es eine sinnvolle Plünderung in Bagdad gab, dann war es diese. Aladris schätzt die Zahl der geretteten Akten auf fünf Millionen. Dabei ist er sich nicht einmal sicher, ob ihnen alle Archive in die Hände gefallen sind. Zuerst lagerten sie das meiste in den Räumen dieser Villa, dann aber verlegten sie es mithilfe von US-Soldaten an verschiedene, sicherere Orte. "Man hat dreimal versucht, hier einzudringen", sagt Aladris, "wir müssen sehr vorsichtig sein."

Noch ist die Arbeit der Vereinigung sehr provisorisch, weil die Zeit zu kurz war, um sich besser zu organisieren. Trotzdem bemühen sich Aladris und seine Freiwilligen, möglichst viele Informationen zu verarbeiten, denn draußen drängen die Menschen. Jeden Tag kommen Hunderte, zuerst kamen sie vor allem aus Bagdad, inzwischen auch aus entfernteren Städten wie Nadschaf, Kerbala oder Kirkuk. Sie wollen nur ein paar einfache Dinge wissen: ob ihre Angehörigen dort sind oder noch am Leben, und wenn sie hingerichtet worden sind, dann wollen sie wissen, wie sie sie finden können. Die Freiwilligen blättern, zählen, blättern, zählen, und wenn es still ist, kann man das Klappern der Schreibmaschine hören, die Namen über Namen auf Papier hämmert.

Ebrahim Aladris schätzt die Zahl der Akten auf fünf Millionen. Schätzungen der Opfer? Ein, zwei, drei Millionen. Wer kann das schon genau sagen, wenn eine Akte Hunderte Verurteilte enthalten kann, eine andere nur von einem Einzelnen berichtet. Aladris nennt die höchste Zahl, die im Umlauf ist: drei Millionen; aber das gründet sich noch nicht auf eine gründliche Recherche. Wie auch? Sie haben erst angefangen, und es geht vor allem darum, den Menschen die Möglichkeit zur Trauer zu geben. Vorerst nichts weiter.