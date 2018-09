Inhalt Seite 1 — Die Ohnmacht Europas Seite 2 Auf einer Seite lesen

Emmanuel Todd bemüht irrige Thesen, um den von ihm erwarteten künftigen Niedergang der USA ökonomisch zu begründen: Das Leistungsbilanzdefizit der USA zeige, dass das Land am Tropf der ganzen Welt hänge. Die USA auf dem Stand eines von Entwicklungshilfe abhängenden armen Landes? Mitnichten.

Umgekehrt ist es richtig. Die ganze Welt hängt am Tropf der amerikanischen Wirtschaft, die seit Jahren rascher wächst und höhere Produktivitätsmaße aufweist als Europa und Japan. Das Defizit spiegelt die Probleme dieser wachstumsschwachen Regionen wider. Die USA bieten Kapitaleignern seit Jahren höhere Renditen als im Rest der Welt. Solange sich die Erwartung hält, dass dies auch in der überschaubaren Zukunft der Fall sein wird, bleiben die USA (bei flexiblen Wechselkursen) gute Schuldner in ihrer eigenen Währung.

Sollte Todd eine rasche Umkehr der Finanzströme wünschen, so sei er gewarnt: Die Leidtragenden turbulenter Zeiten an den Finanzmärkten wären, dies zeigen die Erfahrungen der Vergangenheit, die wachstumsschwachen Gläubigerländer.

Der Dollar bliebe ihr Problem. Tucholsky hat noch immer Recht: Was die Weltwirtschaft anlangt, so ist sie verflochten.

Rolf J. Langhammer, Flintbek

Der beschriebene Untergang der Weltmacht USA ist, denke ich, schiere Utopie.

Zudem würde ich die UN und die EU viel kritischer sehen, insbesondere Russland, das man genauso wenig als Demokratie bezeichnen kann, wo vor kurzem noch die Todesstrafe galt und ein "vergessener Völkermord" im großen Stil praktiziert wird (Glucksmann). Hinzu gesellt sich China, eine weitere Plutokratie. Europa hat eine politische Zerrissenheit, die sich auch wirtschaftlich niederschlagen wird. Man darf auch die willigen Staaten nicht vergessen, die sich an die Seite Amerikas geworfen haben. Da fragt man sich, was das Druckmittel sein soll eines europäischen Gegengewichts, das so dermaßen in der Luft hängt?