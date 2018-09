Fast scheint es, als hätte die Gerechtigkeit den Wettbewerb gewonnen, welches Gut denn als oberstes Gut der Gesellschaft zu gelten habe: Ausnahmslos alle, die sich an der Diskussion über die Reform des Sozialstaats beteiligen, begründen ihre gegensätzlichen Positionen – ob für Umbau, Abbau oder Ausbau – mit dem Verweis auf Gebote der Gerechtigkeit. Höchste Zeit also, eine grundsätzliche Verständigung darüber zu suchen, was politische und soziale Gerechtigkeit heißt.

Wer dies tun will, muss das Werk des im letzten Jahr verstorbenen amerikanischen Philosophen John Rawls zu Rate ziehen, der mit seiner Theorie der Gerechtigkeit (1971) die politische Philosophie der letzten Jahrzehnte wie kein Zweiter geprägt hat. Eine praktische Anleitung zur Reform des Sozialstaats wird man in Rawls’ Philosophie zwar nicht finden, wohl aber eine Anleitung zum Nachdenken über die Grundsätze einer solchen Reform.

Der zentrale Gedanke von Rawls, der an die Tradition der neuzeitlichen Vertragslehre anschließt, ist einfach und bestechend: Wer sich fragt, wie eine gerechte Gesellschaft einzurichten wäre, sollte sich in einen "Urzustand" der Gesellschaft hineinversetzen – in eine Situation also, in der die Beteiligten noch nicht wissen, welchen Platz sie künftig in der zu etablierenden Gesellschaft einnehmen werden: ob sie talentiert, wohlhabend, erfolgreich oder nichts von alledem sein werden.

Wenn die rational überlegenden Individuen in einem solchen Urzustand also kollektiv entscheiden müssen, nach welchen Grundsätzen ihre Gesellschaft eingerichtet werden soll, sind sie gezwungen, sich in die Lage derjenigen zu versetzen, die in der Zukunft voraussichtlich am schlechtesten gestellt sein werden. Nur die Prinzipien, die diesen Fairnesstest bestehen können, verdienen es nach Rawls, gerecht genannt zu werden, und sollten im Zentrum der Grundstruktur einer "wohlgeordneten Gesellschaft" stehen.

Dürfen die Hilfsarbeiterin und der Manager ungleich entlohnt werden?

Welche sind das? Rawls zufolge ist dies einerseits ein klassisch liberales Prinzip gleicher Grundfreiheiten, die nicht nur formal, sondern auch material zu sichern sind. Und zum anderen ist es der egalitäre Grundsatz, dass soziale und ökonomische Ungleichheiten nur dann legitim sind, wenn erstens faire Chancengleichheit erhalten bleibt; und wenn zweitens diese Ungleichheit den sozial am schlechtesten Gestellten den relativ größten Vorteil bringt. Wohlgemerkt: Rawls meint den größten Vorteil im Vergleich zu jeder anderen Verteilung der Grundgüter (Rechte, Freiheiten, soziale Chancen, Einkommen und Vermögen), das heisst auch zu einer Gleichverteilung. Wenn also die Hilfsarbeiterin und der Manager ungleich entlohnt werden, dann ist dies nur dann legitim, wenn die Hilfsarbeiterin dadurch mehr an Grundgütern erhält als durch ein System gleicher Löhne. Dies bezeichnet Rawls als "Differenzprinzip".

Es versteht sich, dass sowohl die Ausgestaltung des Urzustands als auch die beiden Grundsätze zum Gegenstand einer Vielzahl unterschiedlichster Kritiken wurden, von marxistischen über kommunitaristische bis hin zu "libertären" Ansätzen. War die Theorie den einen nicht radikal und egalitär genug, so den anderen zu individualistisch und letzteren zu egalitär und nicht individualistisch genug. Rawls hat zeit seines Lebens erhebliche Energie darauf verwandt, sich mit solchen Einwänden auseinander zu setzen, und wichtige Veränderungen seiner Theorie vorgenommen.

Das Ergebnis ist die jetzt vorliegende Neufassung seiner Theorie der Gerechtigkeit als Fairneß, die aus Vorlesungen an der Harvard University erwachsen ist, in denen er seine Theorie ständig weiterdachte. Und obwohl der durch Krankheit geschwächte Rawls diesem Buch nicht mehr die Einheit geben konnte, die seine anderen Texte auszeichnet, füllt es die Lücke, die zwischen seinem ursprünglichen Ansatz und dem späteren Werk Politischer Liberalismus (1993) entstanden war.