Inhalt Seite 1 — Klettverschluss im Kopf Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das Kaff steckt in der Krise und Gary Black mittendrin: "Machte es mir etwas aus, wenn die Stadt unterging? Ja, ich denke schon. Der Port war ein elendes Kaff, aber es war mein elendes Kaff. Hier lebte ich." Port und Point heißen die zwei Stadthälften in der australischen Provinz. Eine dumpfe und bedrohliche Übersichtlichkeit: Im Port leben die Weißen, die Goonyas, am Point die Aborigines, die Nungas. Wir Goonyas, Ihr Nungas war auch schon der Titel von Phillip Gwynnes erstem Roman aus dieser Welt, der für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert worden war. Keine Fortsetzung, doch es geht weiter.

Zwischen Port und Point strudelt ein kleiner Fluss, der Redefluss des Ich-Erzählers Gary, genannt Blacky, 15 Jahre alt. Der findet schnell, nach einigen Flapsigkeiten, seinen unwiderstehlichen Rhythmus, wird immer breiter, besser, schneller. Direkt, ohne Spreizung und Prahlerei, ohne aufgesetzte Attitüde, erzählt dieser Blacky. Diese über allen Episoden und Ereignissen vibrierende, fast zwanghafte Selbsttätigkeit des Erzählers ist der Motor des Romans, der sich mit einnehmender Selbstverständlichkeit liest. Nur wenige jugendliche Ich-Erzähler schaffen den Sprung in die Liga der rhetorischen Selbstläufer, die anderen tummeln sich bei den Schwadroneuren der Adoleszenz. Und rätselhaft, die es schaffen, schaffen es immer mühelos. So wie Blacky.

Dicke Luft im Port

Der sich natürlich recht bald "verknallt": "Es war, als hätte sich Clarence wie mit einem Klettverschluss in meinen Gedanken verankert. Als hätte sie dort ihr Lager aufgeschlagen, das Zelt aufgebaut, ihren Liegestuhl aufgeklappt und würde sich nicht mehr von der Stelle rühren. Keinen Zentimeter. Auf keinen Fall." Gegen Clarence im Liegestuhl hilft nichts, auch nicht Mary Kerley im knappen Bikini. Und als Clarence und Blacky zum ersten Mal dicht an dicht sitzen, vergeht Blacky auch noch die Metaphorik: "Mir wurde ganz schwindlig davon."

Eins aber macht die Liebe noch schwieriger: Clarence ist eine Nunga. Romeo-Goonya und Julia-Nunga, das wird beobachtet und nicht gern gesehen. Prompt kommen die ersten "Ratschläge", Slogs, der Metzgermeister, meint: "Es ist nicht nötig, sich auswärts zu bedienen. Kannst du mir folgen?" Kommt hinzu, dass ohnehin schon dicke Luft ist in der Stadt, seit der Nunga Dumby Red bei einem Einbruch von dem Goonya Big Mäc erschossen wurde. Kalter Krieg zwischen Port und Point, selbst die Football-Mannschaft hat sich aufgelöst. So etwas spricht sich rum und schadet dem Fremdenverkehr. Clarence und Blacky haben ein heimliches Liebesnest, in einer Höhle am Strand. Aber auch das spricht sich rum.

Bedient sich "auswärts"

Zum Beispiel bei Lovely, dem Nunga, der Blacky hasserfüllt droht: "Ich sag dir, du bleibst von ihr weg oder ich prügel dir die ganze Scheiße aus dem Leib." Und eines Tages kommt nicht Clarence in die Liebeshöhle, sondern Lovely, der Irre, der Schläger. Blacky will sich nicht provozieren lassen. Aber Lovely zieht einen fiesen Trumpf aus der Tasche: "Lieber Himmel, Blacky. Dein Alter – der ist öfter im Point als im Port. Wie’s scheint, habt ihr beide gegen ein bisschen schwarzen Samt nichts einzuwenden. Das liegt dir wohl im Blut, ja?" Da schlägt Blacky als Erster zu und bezieht Prügel wie noch nie. So endet, für viele, viele Seiten, die Liebesgeschichte zwischen Clarence und Blacky.

Blacky steht, schwierig genug, auf der Seite seines Vaters: Der notorische Trinker befindet sich gerade in einer Phase der Schaffenskraft, blüht auf, bleibt trocken. Er leitet die Restaurierung eines alten Windjammers, aus dem ein stolzer Segler für die Stadt werden soll, eine Attraktion für die Touristen. Das Kaff muss aus der Krise. Ganz heikel und labil entsteht ein neues Verhältnis zwischen Vater und Sohn. Und endet jäh, als Blacky selbst sieht und hört, dass Lovely Recht hatte mit seiner absurden Anschuldigung: "Dein Alter – der ist öfter im Port als im Point." Bedient sich auswärts, wie Metzger Slogs sagen würde.