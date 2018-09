Von München nach Venedig benötigt das Flugzeug 45 Minuten, der Mensch zu Fuß 30 Tage. Für den Klassiker unter den Weitwanderungen schlagen Rolf und Mareike Lamsbach eine Route vor, die auch für Mitmenschen deutlich unter Messner-Niveau machbar ist und die landschaftlich besonders reizvolle Abschnitte aneinander reiht – viele sind auch als Einzeltouren interessant. Die Zusatzinformationen zu Land und Leuten muss das Autorenpaar im Zeitraffer geben, mehr lässt der schmale Band nicht zu, der sich aber verlässlich auf seine Hauptaufgabe konzentriert: die wandertechnischen Angaben. Alb

Rolf und Mareike Lamsbach: "Wandern von München nach Venedig"

DuMont Reiseverlag, Köln 2002; 144 S., viele Fotos und Karten, 12,– Euro

Die Löwen auf dem Buchcover sehen eher aus wie Kuscheltiere, und dies passt zu der deutschen Ausgabe von Südafrika aus der britischen Rough-Guide-Reihe: Der entbehrungswillige Backpacker wird nur bedingt bedient – etliche der umfangreichen Übernachtungs- und Restauranttipps setzen schon eine nicht zu knappe Reisekasse voraus. Die Routen folgen dem touristischen Mainstream. Die politischen und zeitgeschichtlichen Analysen zeugen, ganz nach dem Prinzip des Rough-Guide-Gründers Mark Ellingham, von einer Kenntnis, die in diesem Reiseführer-Segment alles andere als Standard ist. Alb

Barbara McCrea, Greg Mthembu-Salter, Tony Pinchuck, Donald Reid: "Südafrika mit Lesotho und Swasiland"

Aus dem Englischen von Günter Feigel u. a.; Stefan Loose Travel Handbücher, DuMont Reiseverlag, Köln 2002; 832 S., 23,95 Euro

Sein Buch über Kalabrien und die Basilikata schließt eine Lücke in der deutschen Reiseliteratur: Über 100 Seiten widmet Ekkehart Rotter Italiens unbekanntester Region, der Basilikata. Diese Kapitel und auch die über Kalabrien durchzieht ein leidenschaftliches Interesse, das auch noch der kleinsten Dorfkirche nachspürt, unwegsamen Bergpfaden folgt, sogar in das Gesetz des Schweigens eindringen will. Auch wenn Rotters Schwerpunkt auf der Kunstgeschichte liegt – er gibt die archaische Atmosphäre dieses fremdartigen Stücks Italien so intensiv wieder, dass man manchmal noch Hannibals Reiterei zu vernehmen glaubt. Alb