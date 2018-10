Inhalt Seite 1 — Viel Platz in der Luft Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mitleid für Konkurrenten hat Tim Clark selten. Doch als der Chef der Fluglinie Emirates neulich in Dubai die Unternehmenszahlen vorlegte, äußerte er sich zum Schicksal seiner Mitbewerber. Es sei eine Sache, wenn eine Airline durch Managementfehler in Bedrängnis gerate. Dass aber eine Krankheit wie SARS die Arbeit von Jahrzehnten infrage stelle, das sei schwer zu ertragen – es gebe ja nichts, was die Unternehmen dagegen tun könnten.

Clarks Mitgefühl gilt den Vorzeige-Airlines in Asien, Singapore Airlines (SIA) und Cathay Pacific, die bislang vor allem mit erstklassigem Service und erstklassigen Gewinnen von sich reden machten. Singapore Airlines – gemeinsam mit Lufthansa eines der wichtigsten Mitglieder der Star Alliance – muss mit einem nie da gewesenen Einbruch der Passagierzahlen klarkommen, ähnlich geht es Cathay Pacific aus Hongkong. Beide haben das Pech, an zwei der Hauptschauplätze der SARS-Epidemie beheimatet zu sein.

Im April wollten nur noch halb so viele Passagiere mit SIA fliegen als im Jahr zuvor. Bei Cathay betrug der Rückgang beim Passagierverkehr sogar 66 Prozent. Da ist es wenig tröstlich, dass wenigstens das Frachtgeschäft einigermaßen weiterläuft. Hongkong und Singapur sind neben Bangkok die beiden wichtigsten Drehkreuze in Südostasien, Singapur dient als Umsteigepunkt bei Fernflügen zwischen Europa und Australien.

Richard Stirland, Generalsekretär der Association of Asia Pacific Airlines (AAPA), geht davon aus, dass die asiatischen Fluglinien viele Monate benötigen werden, um sich von den Folgen von SARS zu erholen. Laut AAPA haben die 17Mitglieds-Airlines zuletzt 1150 wöchentliche Flüge storniert. "Die große Mehrheit der gestrichenen Flüge betreffen die Brot-und-Butter-Strecken in der Region", klagt Stirland. "Die Airlines verlieren jeden Tag weiter Geld." Der Verband fordert, dass die Flughäfen ihre Gebühren senken, um Kosten bei den Fluggesellschaften einsparen zu können – einige, darunter Singapur, sind dem Wunsch bereits nachgekommen.

Besonders bei der einst so stolzen Cathay Pacific geht es ans Eingemachte. Die Fluglinie, gemeinsam mit British Airways und American Airlines Mitglied in der oneworld-Allianz, hat von knapp 80 Flugzeugen derzeit 16 aus dem Betrieb genommen und 45 Prozent aller Flüge gestrichen. Zudem verhandelt die Airline mit Boeing und Airbus darüber, alle ausstehenden Auslieferungen von in besseren Zeiten bestellten Maschinen zu verschieben. Bei Airbus in Toulouse steht schon ein fertiger Jet des Typs A340-600 und wartet auf die Überführung nach Hongkong.

Selbst die Flüge, die noch stattfinden, sind nur zu 40 Prozent besetzt. "Die Buchungen für den Rest des Mai sind nicht besser, und wir erwarten nicht, dass die Erholung, wenn sie denn kommt, schnell und kräftig sein wird", so ein Sprecher. Statt der üblichen 30000 sind in den vergangenen Tagen nur 7000 Passagiere pro Tag mit der Airline geflogen. "Wir haben pro Passagier zwei Mitarbeiter", so Cathay. Deswegen hat man die Mitarbeiter gebeten, unbezahlten Urlaub zu nehmen – vorerst eine Woche pro Monat.

Cathay dementierte Gerüchte, man plane, den Flugbetrieb vorübergehend ganz einzustellen. Anteilseigner Swire Group betonte, es gebe keine Pläne für eine Kapitalerhöhung bei Cathay oder ähnliche finanzielle Rettungsaktionen. Dabei sah es noch vor nicht allzu langer Zeit rosig aus: Im vergangenen Jahr hatte die Fluglinie den Gewinn um 500 Prozent auf 3,9 Milliarden Hongkong-Dollar gesteigert, doch die Dividende wurde wegen SARS bereits um die Hälfte gekürzt. Cathay hat aber wohl genügend Geld, um die Krise zu überleben, wenn sie nicht zum Dauerproblem wird. Ende vergangenen Jahres betrugen die liquiden Mittel noch weit mehr als eine Milliarde US-Dollar.

Schwer genug hat es auch Singapore Airlines getroffen. In mehr als 20 Jahren hat der Branchenkrösus keine Mitarbeiter entlassen, nun aber wurden wöchentlich 199 Flüge und 29 Prozent der Kapazität abgebaut. Weil die Auslastung bei den restlichen Flügen ebenfalls unter 50 Prozent gefallen ist, sind Entlassungen nicht mehr ausgeschlossen. 6600 Kabinenmitarbeiter sollen unbezahlten Urlaub nehmen, doch die Verhandlungen über einen Personalabbau laufen bereits. Rund 200 Trainees, die eigentlich als Flugbegleiter anfangen sollten, werden nun doch nicht von der Ausbildung ins Arbeitsleben übernommen. SIA wird in den nächsten Tagen die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2002/03 bekannt geben. Im ersten Halbjahr – vor SARS – hatte das Unternehmen den Gewinn noch um fast 400 Prozent steigern können.