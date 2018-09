Wieder so ein Meeting: Die Hälfte der Kollegen diskutiert eine Idee, die völlig aussichtslos ist, die andere Hälfte gähnt - und man selbst schweigt. "Warum habe ich nichts gesagt?", fragt man sich hinterher und kämpft mit dem Gefühl, man habe das Rückgrat eines Regenwurms. Mit Die Kunst, Profil zu zeigen will die amerikanische Unternehmensberaterin Susan Marshall Abhilfe schaffen und ihren Lesern zu einem mutigen Auftreten verhelfen. Die Autorin empfiehlt zum Beispiel, sich einen Überblicksplan über das Unternehmen, seine Abteilungen und Abläufe aufzuzeichnen, sich mehr Notizen zu machen oder herauszufinden, wo die Schwätzer und wo die Macher sitzen. Außerdem gibt's Tipps zum kreativen Ideenfinden oder Empfehlungen, wie man langweilige Sitzungen nutzen kann, um Informationen über die Kollegen zu sammeln. Auf den ersten Blick hat das alles nicht viel mit Persönlichkeitsbildung zu tun, der Verdacht des Etikettenschwindels liegt nahe. Doch Marshall stellt immer wieder die Verbindung zum Oberthema "Rückgrat zeigen" her. Unter "Rückgrat" versteht sie dabei im Wesentlichen Selbstvertrauen und Risikobereitschaft, aber auch Kompetenz: Nur wenn man gut informiert ist, so ein wiederkehrendes Motiv, kann man sich auch eine eigenständige, fundierte Meinung bilden - und auf dieser Grundlage die Initiative ergreifen. Wer zum Beispiel gezielt die Abläufe im Unternehmen beobachtet, versteht besser, warum und wo es Spannungen zwischen einzelnen Abteilungen oder Personen gibt, traut sich dann eher, diese auch einmal anzusprechen - und macht damit vielleicht den ersten Schritt aus seinem Regenwurmdasein.

Susan Marshall: Die Kunst, Profil zu zeigen

10 Strategien für mehr Selbstvertrauen, Risikobereitschaft, Geradlinigkeit und Offenheit im Berufsleben - Redline Wirtschaft bei Ueberreuter, Frankfurt/ Wien 2003 - 224 S., 15,90 Euro