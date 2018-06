„Matrix Reloaded“ macht aus der Hacker-Guerilla pflichtbewusste High-Tech-Kämpfer Natürlich ist der Verdacht, dass unsere Wahrnehmung auf einer einzigen groß angelegten Illusion beruht, so alt wie die Welt, finden sich die Vorläufer der Matrix-Idee in Platons Höhlengleichnis genauso wie in Condorcets Wahrnehmungskritik, der marxistischen Verdinglichung oder Adornos allmächtiger Kulturindustrie. Dass es aber ausgerechnet einem Actionfilm gelingt, medienphilosophische Fragen auf massenwirksame Weise zu formulieren, wurde zur Herausforderung für eine akademische Welt, die plötzlich begeistert ihre eigene Anschlussfähigkeit an ein Produkt der Populärkultur entdeckte und sich in Publikationen wie philosophischen Symposien dem „epochalen Schwellenfilm“ (Elisabeth Bronfen) stellte. „Hier wird eine Philosophie in der Filmform gemacht, mit der man kaum konkurrieren kann“, schreibt Boris Groys, der in Matrix gar den Tod der Philosophie zu erblicken glaubt. „Welcome to the real world“ – die emblematische Matrix-Zeile sowie die elegante filmische Osmose zwischen vermutlicher Wirklichkeit und virtueller Scheinwelt machten den Blockbuster zum ewig hungrigen Fleischwolf der Theoreme, durch den bald jeder angesagte Philosoph und Kulturwissenschaftler seine Thesen drehte. Mit der Steifheit eines Professors, der etwas erstaunt über den Rand seiner Lesebrille schaut, konzedierte etwa Peter Sloterdijk, dass durch den Film der Wachowski-Brüder „die Vorausahnungen einer mehrwertigen Ontologie von der Hermetik innerhalb der Nietzscheschen und Heideggerschen Diskurse überspringen in die massenkulturelle Anschauung“. Kurz: Matrix brachte die Philosophie in die Multiplexe.