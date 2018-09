Gottes ist der Orient!

Gottes ist der Okzident!

Nord- und südliches Gelände

Ruht im Frieden seiner Hände



Johann Wolfgang v. Goethe



– so friedlich wünschte Goethe sich die Welt, als er den Westöstlichen Divan schrieb. Ein schöner Wunsch, ein schönes Gedicht. Muss man es heute nicht umschreiben? Früher wurden aus Vaters altem Gehrock manchmal noch Westen für die Söhne geschneidert. So etwas wollten wir auch machen. Also haben wir Goethes Gedicht an deutsche Dichter verschickt, mit der Bitte, es umzuschneidern. Das heißt: es zu kommentieren, zu modernisieren, zu persiflieren, zu parodieren, zu konterkarieren, was auch immer. Die einzige Bedingung: Die neuen Gedichte durften nicht mehr Zeilen und nicht wesentlich mehr Wörter enthalten als das Goethesche Ursprungsgedicht. Das von Dietmar Dänecke schriftgrafisch gestaltete Ergebnis lesen Sie in unserer Sommerbeilage, die nächste Woche erscheint (ZEIT Nr. 24/03): Originalgedichte frei nach Goethe von Ulrike Draesner, Peter Rühmkorf, Michael Lentz, Günter Herburger, Harald Hartung, Oskar Pastior, Friederike Mayröcker, Wolf Wondratschek und vielen anderen. Die Vorhut sind in dieser Woche: Hans-Ulrich Treichel, Uwe Kolbe, Michael Krüger, Albert Ostermaier und Kurt Drawert.

Daß ich allmächtig bin, daß ich unteilbar bin Das, lieber Goethe, ist das Problem: Sprech ich zum Norden , hört mich der Süden Erschein ich dem Westen, kann der Osten mich sehenHans-Ulrich Treichel



Kein Talisman Orient wie Okzident , GOTT hat sich davon getrennt.Auf erdfernerem GeländeWäscht er seine großen Hände.Uwe Kolbe



Gott sieht nicht den Muselmann! Auch den Christ schaut er nicht an! Seit durch deren MenschenhändeIst versaut das Weltgelände.Michael Krüger



Vier Zeilen. Nach Goethe. II X-X-X-X

X-X-X-X

X-X-X-X

X-X-X-X III Herzlich ist der Orient.

Ebenso der Okzident. Blüht im Feuer seiner Brände.

Gottes Wort, die Dividende. Kurt Drawert



Gott macht in import ex oriente lux Gott macht in export ex occidente dux Geschäfte nordsüd pax americanaGräber was dir blüht tu felix arabiaAlbert Ostermaier