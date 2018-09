Das Edelweiß-Signet auf dem konventionellen Cover und der dröge Titel täuschen: Das Alpenvereinsjahrbuch feiert nicht Jahreshauptversammlungen oder Hüttengaudi ab, sondern dokumentiert wie sonst kaum eine andere Publikation die vielfältigen Beziehungen der Menschen zu ihren Bergen - übrigens weltweit. Mancher Beitrag atmet noch den zeitlosen Geist traditioneller Entdeckerfreude, sei es in der abgelegenen Granatspitzgruppe oder im asiatischen Tian Shan, in anderen pulsiert noch das Adrenalin der jüngsten alpinen Abenteuer. Aber die Wahl der Themen reicht weit über Heldentaten in Fels und Eis hinaus, von Diskussionsbeiträgen zum Umweltschutz bis zu einem aufrüttelnden Blick in die antisemitische Alpenvereinsvergangenheit, die Arierparagrafen schon lange vor Hitlers Aufstieg kannte. Schade, wenn es dieses Forum der alpinen Vielfalt nicht mehr gäbe: Die Folgebände des subventionierten Jahrbuchs - immerhin ist dies schon die 127. Ausgabe - stehen vor einem ungewissen finanziellen Schicksal.