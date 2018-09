Noch hatte Paul Wolfowitz, der amerikanische Vizeverteidigungsminister, sein Vanity-Fair- Interview nicht gegeben (Massenvernichtungswaffen im Irak? Na ja, einen Grund zum Angriff hat man schließlich gebraucht…), da stand der Satiriker Bill Maher auf der Bühne eines Theaters am New Yorker Broadway und belehrte sein Publikum über Lüge, Politik und Moral in den USA.

Es sei okay, so Maher, dass amerikanische Präsidenten Lügen verbreiteten, sie dürften nur eines nicht: "sich von Monica (Lewinsky) einen blasen lassen". Clinton habe mit seiner Lüge in Amerika den ewigen Standard für die Superlüge, das maximale Regierungsverbrechen gesetzt. Alles andere sei dagegen ein Kavaliersdelikt: Man dürfe eine Präsidentschaft antreten, zu der man gekommen sei wie ein Hehler zu einer vom Lastwagen gefallenen Ware, man dürfe sich im Ölgeschäft das Rüstzeug für das höchste Amt der Welt holen, man dürfe eine Umweltpolitik betreiben, die darin bestehe, dass man sich ab und zu unter einem Baum fotografieren lasse – alles kein Problem. Nur, um Himmels willen, keinen blow job mit Monica.

Auf diesen Gedanken, kristallisiert im Begriff integrity, hätten die Republikaner ihre Kampagne aufgebaut. Wenn in Amerika heutzutage ein Politiker behaupte, er sei integer, so wolle er eigentlich sagen: Ich treib’s mit meiner Frau – nicht mit Monica. Zwar habe Al Gore das dann begriffen und seine Frau Tipper bei jedem Auftritt geküsst, insgesamt aber habe George W. Bush in diesem integrity- Contest einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil gehabt: Schon sein Vater sei dafür bekannt gewesen, es mit seiner eigenen Frau getrieben zu haben…

Das Publikum im ausverkauften Virginia Theater amüsiert sich; niemand ist entrüstet: In New York gilt die Zote als Sprengsatz der Aufklärung. Es ist ein bürgerliches, für Broadway-Verhältnisse junges Publikum, und dass sie hier sind, hat auch mit Solidarität zu tun. Maher ist einer der wenigen unter den Witzigen im Land, die als unbestechlich gelten. Wenige Tage nach den New Yorker Anschlägen, am 17. September 2001, hatte Maher in seiner TV-Show Politically Incorrect darauf beharrt, die Attentäter um Atta seien "keine Feiglinge" gewesen – im Gegensatz zu den US-Politikern, die ihre Ziele aus sicherer Entfernung mit Raketen beschießen ließen. Kurze Zeit später war Maher seinen Job beim Sender ABC (einem Angehörigen der Disney-Familie) los: Wesentliche "Sponsoren" entzogen der Show ihre Liebe und ihre Werbespots. Maher wurde zur Unperson.

Bert Brechts Arturo Ui versank im transatlantischen Graben

Er ist unter alldem nicht zusammengebrochen, auch wenn ihm die öffentliche Feindseligkeit zu schaffen gemacht hat. Inzwischen hat er eine neue TV-Show, und sein Solo am Broadway wurde bejubelt. Der 47-jährige, früh ergraute Maher gibt sich als Hedonist und Moralist, Genießer und Aufklärer, eine amerikanische Crossover-Existenz. Seine Herkunft – katholische Mama, jüdischer Papa – erlaubt ihm, es sich mit allen maßgeblichen Gruppen zu verderben. Er ist auch der Vertreter eines weißen Machismo; die Gleichberechtigung hält er für fake, und auf diesem Hintergrund gibt er dem Herrenwitz eine Heimat im Anarchischen.

Sein Weltbild, in Kürze: Sind wir schlecht? Ja. Sind unsere Feinde schlecht? Schlimmer! Im Übrigen sei es Unfug, Saddam Hussein mit Hitler zu vergleichen: "Hitler hatte etwas, was Saddam nie hatte: Germans. Die waren mal gut im Kriegführen. Jetzt aber sind sie pussys, wie die Franzosen." Selbst beim Linken Maher kommt er also zur Sprache, der deutsch-amerikanische Graben. Auch wenn Maher ihn nur ironisch aufbaggert, muss man dessen Existenz wohl anerkennen. Nach ein paar Tagen in New York weiß der Rezensent, dass der Graben auch die Theaterwelten trennt.

Während das deutsche Theater starr und begriffsstutzig die Angst vor härteren Zeiten aussitzt, weht auf amerikanischen Bühnen schon immer ein rauer, Widerstände runterschmirgelnder Wind.