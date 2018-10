Inhalt Seite 1 — Besser jammern Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hartnäckigen Gerüchten zufolge jammern die Ostdeutschen beständig. Der prominente US-Psychologe Martin Seligman betrachtete den Osten gar als riesiges "Hilflosigkeitsexperiment": Wenn einem das eigene Schicksal aus den Händen genommen werde, so seine Theorie, löse das Depressionen aus.

Doch das triste Bild, das viele psychologische Untersuchungen bisher vom Osten zeichneten, hat einen gravierenden Makel: Es beruht im Wesentlichen auf der Selbstauskunft der Ostdeutschen, erfasst also nur die gefühlte Stimmung.

Objektive Daten liefert dagegen nun eine Großstudie des Münchner Max-Planck-Instituts für Psychiatrie, für die 4000 repräsentativ ausgewählte Teilnehmer aus beiden Hälften Deutschlands psychiatrisch untersucht wurden.

Das Ergebnis?

Überraschung! Trotz Arbeitslosigkeit und Zukunftssorgen sind die Ossis psychisch gesünder als die Wessis. Deren Depressionsrisiko ist um horrende 52 Prozent höher. Krankheiten mit psychischen Ursachen ereilen den geplagten Wessi mit einer um 37 Prozent größeren Wahrscheinlichkeit. Und die soziale Phobie, das Syndrom der extremen Kontaktschwierigkeit, grassiert unter Wessis mehr als doppelt so häufig. Die früheren Mitglieder des trinkfreudigen Ostblocks schaffen es sogar, nur halb so oft dem Alkoholismus zu verfallen.

Und das, obwohl sie mehr bechern.

Leider verrät die aufwändige Datensammlung nicht, warum es den Ossis so gut geht. Das mit der Auswertung beschäftigte Psychologenteam der TU Dresden um Frank Jacobi kann nur rätseln. Vielleicht liege es ja daran, dass "Konkurrenz, Neid und die Neigung zum sozialen Vergleich" im Osten weniger verbreitet seien. Das klingt einleuchtend. Wer nicht ständig beweisen muss, dass er der Größte ist, tut sich leichter im Umgang mit Mitmenschen. Wer sich nicht ständig an Supermodels misst, fällt weniger leicht in eine Magersucht oder eine Bulimie - die unter Westler(inne)n viermal häufiger als im Osten ist. Und beim Zechen bewähren sich womöglich die Reste der Kollektivideologie, spekulieren die Forscher: Wer mit anderen säuft, schädigt zwar seine Leber, wird aber nicht so leicht süchtig wie der einsame Trinker zu Hause.