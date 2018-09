Kann es Gemeinsamkeiten geben zwischen einem Damen-Rasierer und einer Lebensversicherungsgesellschaft? Jawohl, zumindest beim Namen. Das Gerät für die Körperpflege heißt Lady Protector (mit c) und stammt von Wilkinson; die Gesellschaft heißt Protektor Lebensversicherung AG (mit k) und ist die Idee des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft.

Bei der Namensfindung mit k soll das Wörterbuch Der kleine Stowasser, Lateinisch-Deutsch, geholfen haben, teilt der Versichererverband mit. "Griffig sollte er sein und die Aufgabe auf den ersten Blick erkennen lassen." An Schutz war also gedacht worden und nicht an scharfe Klingen, obwohl man bei genauerem Hinsehen durchaus den Eindruck haben kann, es ginge darum, den Kunden glatt zu rasieren. An sich soll die Protektor Lebensversicherung AG die Verträge von zusammengebrochenen Lebensversicherern übernehmen, weiterführen und den Kunden wenigstens die vertraglich garantierten Leistungen erbringen. Doch ob Protektor das gelingt, wird immer fraglicher.

Je nach Vertrag macht die Garantieleistung – die im Wesentlichen aus dem Garantiezins resultiert – nämlich nur die Hälfte oder ein Drittel dessen aus, was Kunden bei Vertragsabschluss mal als Prognose ausgerechnet worden war. Die Prämien sind gleichwohl in voller Höhe weiterzuzahlen. Branchenkritiker wie Frank Braun, Geschäftsführer vom Bund der Versicherten, kann dem Protektor-Prinzip deshalb wenig abgewinnen. "Damit sollen die Leute doch nur in den Verträgen gehalten werden", sagt er. "Besser wäre es, wenn sie im Fall einer Pleite über einen Konkurssicherungsfonds abgefunden würden."

Der Versicherungsverband hält dagegen, bei Protektor bleibe der Versicherungsschutz wenigstens teilweise erhalten. Ansonsten würden die Verträge bei einer Pleite abrupt beendet.

Pleite, dieses hässliche Wort war über viele Jahrzehnte im Sprachgebrauch der Versicherungswirtschaft ähnlich tabu wie die Abtreibung bei der katholischen Kirche. Wann immer die Rede war von Kundenschutz im Konkursfall, verwies die Branche trotzig darauf, so etwas sei für sie überflüssig. Die Unternehmen würden sich im – praktisch so gut wie ausgeschlossenen – Fall der Fälle gegenseitig helfen, und zwar per Bestandsübernahme. Soll heißen: Ein anderes Unternehmen übernimmt ohne viel Aufsehen die Verträge und führt sie weiter. Die Versicherungsmanager dachten dabei natürlich nicht nur an den guten Ruf der Branche. Das übernehmende Unternehmen bekommt schließlich einen neuen Kundenbestand, und zwar ohne die ansonsten üppigen Vertriebskosten.

Schon 1999, also noch zu besten Börsenzeiten, argwöhnte der damalige Präsident der Versicherungsaufsicht, dieses System könne an Grenzen stoßen. Helmut Müller, so hieß der oberste Versicherungsaufseher, forderte nachdrücklich einen Konkurssicherungsfonds. Anlass war die Tatsache, dass sein Amt bei drei kleineren Lebensversicherern unter anderem durch Bestandübertragung in letzter Minute Konkurse verhindert hatte. Was aber würde bei dem Crash einer größeren Gesellschaft passieren, wenn möglicherweise die Verpflichtungen gegenüber Millionen von Kunden geschultert werden müssten?

Diese wichtige Frage ist bis heute nicht beantwortet, sondern trotz Protektor eher drängender geworden. Denn selbst eine Milliarden-Ausstattung der Auffanggesellschaft könnte zu knapp geraten, wie Fachleute vermuten.

Erst als sich im vergangenen Jahr das Ausmaß der Fehlspekulationen der Lebensversicherer abzeichnete, als in der Öffentlichkeit immer heftiger die Sicherheit von Lebensversicherern diskutiert worden war, hatte die Branche ihre Abwehrhaltung gegenüber einem Pleiteschutz aufgegeben. Innerhalb kurzer Zeit realisierte sie die Idee einer Auffanggesellschaft und stattete sie mit einer kleinen Besonderheit aus: Sie kostet erst dann etwas, wenn sie wirklich gebraucht wird.