Schön war es, das große Foto des Bochumer Intendanten Matthias Hartmann, welches das Hamburger Abendblatt vergangene Woche auf die Titelseite hob: Ein halbschattiges, aus edlem Helmut-Newton-Dunkel heraufschwebendes, souverän in die Denkerschräge gekipptes Durchschauergesicht mit ruhigen Zügen war zu sehen, und darüber stand: "Horákovás Favorit für Stromberg-Nachfolge". Hartmann blickte dem verunsicherten Hamburger Kulturbürger so tief in die Seele, als wollte er sagen: Nicht mehr weinen, jetzt bin ich ja da!

Nun kann Hartmann, der von der Frankfurter Rundschau als der "größte Richtigmacher unter den deutschen Intendanten" bezeichnet wurde, nichts dafür, dass ihn das Abendblatt so schön findet. Es kann ihm aber auch nicht schaden in dieser Stadt, deren Kulturpolitik ein Gewimmel von Oberflächenmanövern ist, dirigiert von der ehemaligen Springer-Journalistin Horáková, feinfühlig moderiert von den Springer-Blättern Bild und Abendblatt. Da will der zweite Bürgermeister Schill, auch ein sehr schöner Mann, das Hamburger Schauspielhaus schließen, damit er seinen Beamten nicht das Weihnachts- und das Urlaubsgeld kürzen muss. Da wechselt die Kultursenatorin Horáková so viele Mitglieder des Aufsichtsrats des Schauspielhauses aus, dass sich im Gremium die Mehrheitsverhältnisse ergeben, die sie braucht: Sie will den derzeitigen Intendanten, Tom Stromberg, schon lange loswerden, und nun hat sie es geschafft. Strombergs Vertrag, der 2005 ausläuft, wird nicht verlängert; Horáková verhandelt mit Hartmann.

Er war schon 1998 in der engeren Wahl für den Hamburger Intendantenposten, die damalige Kultursenatorin Christina Weiss entschied sich aber für den sehr angesagten Stromberg. Das war ein Fehler; Stromberg hat es nie geschafft, sich vom Ereignisoperateur und punktuell agierenden Manager zum Schauspielintendanten zu entwickeln, sein Ensemble ist mittelmäßig, der ästhetische Ertrag seiner Intendanz ist mager, seine Zuschauerzahlen sind es auch.

Derweil ist Hartmanns Wert auf dem Transfermarkt enorm gestiegen. Ob er 2005 wirklich nach Hamburg wechseln wird, hängt davon ab, was die Bochumer, die ihn lieben, ihm bieten werden. Auch in Zürich, wo ein Nachfolger für den amtsmüden Schauspielhauschef Christoph Marthaler gesucht wird, ist Matthias Hartmann im Gespräch.

Was hat Hartmann aufzuweisen? Ein starkes Ensemble, hervorragende Besucherzahlen, einen Spielplan voller Erst- und Uraufführungen, eine Fähigkeit, Medienberühmtheiten zur Theaterarbeit zu überreden (Harald Schmidt, Joachim Król, Armin Rohde, Helge Schneider), einen Draht zu Botho Strauß (der ihn sein Stück Pancomedia uraufführen ließ), einen klugen Chefdramaturgen, der ein Theaterdichter ist (Thomas Oberender). Hartmann gibt sich als Regisseur, der die Dichter ehrt, die Texte respektiert, die Spieler dezent führt.

Bisweilen wirken seine großen Regiearbeiten ein wenig edelboulevardesk und seine Figuren fein-steril, wie einem Etui entstiegen. Kürzlich aber hat er Christian Krachts Roman 1979 auf die Bühne gebracht, und da entstand ein kleines Wunderwerk an offener, leuchtender Theaterkunst, wie man es selten sieht. Man sollte den Mann nicht unterschätzen.

Und man darf sich seiner in Hamburg nicht zu sicher sein. Sollte sich die örtliche Politik noch mehr hellen Wahnsinn und richterschlauen Populismus leisten, dann wird Hartmann nicht unterschreiben wollen. Es könnte nämlich so weit kommen, dass es rufschädigend für einen Theaterkünstler ist, in Hamburg im Gespräch zu sein.