Von den 198 Fahrern hat nur eine Handvoll überhaupt eine realistische Chance auf den Gesamtsieg bei der Jubiläumstour. Die meisten fahren, um den Großen zu helfen, Radsport ist mehr denn je ein Mannschaftssport. Das Zeug zum Gesamtsieger haben:Lance Armstrong: Der Favorit. Vorjahressieger. Hat die Tour in den letzten vier Jahren gewonnen. Vielleicht der besessenste Rennfahrer seit Eddy Merckx. Ist die schweren Bergetappen probehalber abgefahren und raunt nun, er habe Dinge gesehen, die alle anderen überraschen werden. Die Konkurrenten haben einen Heidenrespekt vor ihm, wenn nicht Angst. Mögen tut ihn keiner, obwohl er mit seiner wundersamen Wiederauferstehung nach einer Krebserkrankung das melodramatische Potenzial des Volkshelden besitzt. Doch seine Taktik im Rennen und im Umgang mit der Öffentlichkeit ist Herablassung. Der Mythos Tour de France ist ihm auch im Jahr des 100. Jubiläums vollkommen wurscht, nicht mal seinen Enkeln will er davon erzählen. Nur davon, wie er wieder mal gewonnen hat. Das nehmen ihm die Franzosen, die sich gern am eigenen Pathos berauschen, sehr übel. Armstrong wurde schon mehrfach unterwegs tätlich angegriffen, geboxt, mit Pfeffer besprüht. Ein Irrer unter den 15 Millionen Zuschauern entlang der Strecke könnte das Rennen entscheiden Wenn alles fair bleibt, werden die Mitfavoriten ihn nur schlagen können, wenn sie über Teamgrenzen hinweg zusammenarbeiten. Das ist eher unwahrscheinlich. Jan Ullrich: Fast schon der ewige Zweite, den Platz erreichte er 1996, 1998, 2000 und 2001. 1997 gewann er das Rennen. Doch zum tragischen Helden taugt er so wenig wie zum Seriensieger, für beides ist er zu sehr der nette Junge aus Rostock geblieben. Merckx nannte man den „Kannibalen“, Indurain, der spanische Fünffach-Sieger, hieß „der Mörder mit den sauberen Händen“. So etwas würde einem zu Ullrich nie einfallen. Jetzt ist er unmittelbar vor dem Tour-Start noch Vater einer Tochter geworden – ob ihn das beflügelt oder ablenkt, wissen die Radsportgötter. Nach Sperre wegen Partydrogenmissbrauchs ist Ullrich in ungewisser Form, ein Platz auf dem Podium wäre nach dem turbulenten Frühjahr mit so wenigen Rennen in den Beinen eine Sensation. Wenn er nicht gewinnt, werden zwar in Deutschland wieder alle sagen, er verschleudere sein Talent, aber das ist Blödsinn. Er ist und wird für lange Zeit der erfolgreichste deutsche Radrennfahrer bleiben. Ein großes Handicap ist sein Team, das keinen harmonischen und topmotivierten Eindruck macht. Und Radfahren ist Mannschaftssport, siehe oben. Gilberto Simoni: Hat 2003 den Giro d’Italia in beeindruckender Manier gewonnen, zum zweiten Mal nach 2001. Hat attackiert, als es gar nicht nötig war, und das macht sonst kaum noch jemand in dem auf Effizienz getrimmten Sport. Doch seit sich Leute wie Armstrong allein auf die Tour konzentrieren, hat der Giro-Sieger meist keine Chance mehr, weil er schon zuviel Kraft verpulvert hat. Beim Giro 2002 wurde er wegen Kokain-Missbrauchs ausgeschlossen, sein Zahnarzt versuchte, ihm mit dubiosen Attesten zu helfen. Da sich aber jeder Spitzenfahrer immer fragen lassen muss, ob er das alles nur mit Pasta und Müsli aushält, ist Simoni einfach nur einer, den man erwischt hat. Santiago Botero: Einer der wenigen, der weiß, wie es ist, wenn man Lance Armstrong schlägt. Bei der Tour 2002, die er als Dritter beendete, gewann er überraschend ein Zeitfahren gegen den Amerikaner. In seiner Heimat Kolumbien trainiert er unter Militärschutz auf einer einzigen Straße, immer hin und her, um nur ja nicht entführt zu werden. Vielleicht bringt das ja die nötige Härte fürs Einzelzeitfahren. Botero ist einer der Kapitäne im Team Deutsche Telekom, das mit Alexander Winokurow, dem Gewinner der diesjährigen Tour de Suisse, über einen weiteren Spitzenfahrer fürs Gesamtklassement verfügt. Vielleicht können sie zu zweit Armstrong in die Zange nehmen. Dann sollten sie sich von seinen vorgetäuschten Schwächeanfällen allerdings nicht hinters Licht führen lassen. Erik Zabel: Auf seine alten Tage wird der Berliner noch ein richtiger Allrounder. Vor wenigen Wochen wurde er noch einmal Deutscher Meister – und das nach einer 40 Kilometer langen Alleinfahrt in bergigem Gelände. Gesamtsieger bei der Tour wird er dennoch nie werden, aber vielleicht kann er seine ohnehin schon stattliche Zahl von zwölf Etappensiegen noch weiter erhöhen. Zu Eddy Merckx (34 Siege) und Bernard Hinault (28) wird er aber wohl nicht mehr aufschließen können. Für ihn geht es darum, wieder das grüne Trikot des besten Sprinters zu gewinnen, das er zwischen 1996 und 2001 sechs Mal auch im Ziel in Paris trug – Tour-Rekord. Richtig enthusiastisch blickt er allerdings nicht auf die dreiwöchige Tortur: „Richtig freuen tu ich mich auf andere Rennen“, verriet er der Süddeutschen Zeitung. „Die Tour, das ist harte Arbeit. Natürlich erwarten die Leute Siege, aber ich kann mich eben nicht mehr nur danach richten, was der Bild-Zeitungsleser erwartet. Sonst verbrenn’ ich ja.“ Mario Cipollini: Der Weltmeister darf nicht mitmachen. Sein Team ist nicht eingeladen zur Tour, weil es angeblich zu schwach ist. Die Wahrheit ist wohl, dass die Franzosen sich nicht von einem die Schau stehlen lassen wollen, der alle Flachetappen gewinnen will und kann, beim ersten Anstieg über mehr als 400 Meter aber seine Sachen packt und nach Hause fliegt. So hat es Cipollini bisher bei jeder Tour gehalten, bei der er an den Start ging, und das war immerhin sieben Mal. 12 Etappensiege hat er bei seinen Kurzauftritten eingefahren, unvergesslich aber wird er bleiben wegen seiner Extravaganzen, dem Aufkleber von Pamela Anderson auf dem Lenker, der ihm im Schlussspurt zusätzliche Kraft verlieh, oder seine Trikotkreationen zwischen Zebra und König der Löwen. Auch wenn es für Erik Zabel nun leichter wird – Cipo wird uns fehlen. Raimondas Rumsas: Der Litauer wurde überraschend Dritter bei der Tour 2002, nur 8:17 Minuten hinter Lance Armstrong. Wenig später wurde allerdings der Wagen seiner Frau von der Polizei kontrolliert und man fand alles, was zur illegalen Fahrerapotheke der Neuzeit gehört: Epo, Wachstumshormone, Testosteron. Frau Rumsas wurde verhaftet, bis sie lange genug beteuert hatte, dass all die Pillen und Ampullen für ihre Mutter seien. Da das Gegenteil nicht zu beweisen war, kam die Dame nach drei Monaten U-Haft frei und ihr Mann fuhr weiter. Doch jetzt haben sie ihn erwischt: Beim Giro wurde er positiv auf EPO getestet, und da sein Team ohnehin zur Tour nicht zugelassen ist, kann er darüber grübeln, was man nun den Verantwortlichen beim Weltradsportverband in den Kaffee tut, damit sie ihn nicht sperren. Alle starren auf die Berge, den Galibier oder den Tourmalet, doch es könnte sein, dass eine Vorentscheidung dieser Tour bereits am kommenden Mittwoch, auf der 4. Etappe fällt, dem 69 Kilometer langen Mannschaftszeitfahren. Es wird die Zeit gestoppt, die der fünfte Fahrer eines Teams im Ziel aufweist. Wer keine gute Mannschaft hinter sich hat, kann schon da aussichtslos zurückfallen. Spätestens hier schlägt zum Beispiel für Jan Ullrich und das neue Team Bianchi die Stunde der Wahrheit.

Der erste Berg der ersten Kategorie wartet bei der siebten Etappe auf die Fahrer, am Sonntag, den 13. Juli, wird es dann vollends ernst: Bei der 219 Kilometer langen Fahrt über den Galibier (2645 Meter hoch) und der Ankunft in Alpe d’Huez wird die Spreu vom Weizen getrennt; wer hier mehr als zwei, drei Minuten verliert, kann die Tour nicht mehr gewinnen. Daran wird auch das erste Einzelzeitfahren (47 Kilometer) am 18. Juli nicht mehr viel ändern. Aber vielleicht kann das zweite und letzte Einzelzeitfahren am vorletzten Tag die endgültige Entscheidung bringen – wenn irgendjemand bis dahin an Lance Armstrong dranbleiben konnte.