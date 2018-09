Was ich gleich sagen muss, tut mir ein wenig leid. Aber ich will ethisch korrekt bleiben. Ihr Leute von BMW habt euch so viel Mühe gegeben. Habt einen ganzen Tross von Journalisten zum Autotest nach Sardinien geflogen und dann sogar noch nach Rom. Habt uns ein Wochenende lang Hummer knacken, Schampus sippen und Havannas rauchen lassen. Dafür Dank. Aber meine Meinung ist die geblieben, die ich schon vorher hatte: Der neue 5er BMW zieht ein Gesicht, als habe ihn gerade jemand vor die Haube getreten. Vielleicht gibt es ja Leute, die ein solches Design "sportlich, kultiviert und unverwechselbar" (BMW-Broschüre) finden. Ich finde, bösartig trifft es eher.

Als die BMW-Leute gerade mal nicht hingeschaut haben, habe ich es ausprobiert: der Stoßstange einen kurzen, kräftigen Tritt verpasst. Keine Miene hat die Karre verzogen. Noch böser, so viel wäre klar, kann ein Auto also nicht gucken.

Und doch, wie er so dasteht… irgendwie hat ein rollender Panzerschrank in Haifisch metallic was Charaktervolles. Ich tue unbeeindruckt. Gehe einmal drum herum. Ich weiß ganz genau, was er gerade denkt: Find mich schön, oder lass es. Mir doch egal. Wenn du nicht willst, bleibe ich eben hier stehen und finde mich alleine toll.

Ich merke, wie er seine Scheinwerferaugenbrauen noch ein bisschen höher zieht.

Juliane, meine Beifahrerin, würde es nie zugeben, aber ich glaube, sie hatte Angst vor dem Auto.

Nö, nö, sagt sie, fahr du ruhig zuerst.

Aber Madame, wie könnte ich…

Nö, nö.