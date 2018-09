Wer ein Buch kaufen will, geht in die Buchhandlung. Was nicht vorrätig ist, wird bestellt. Ist eine Auflage vergriffen, gestaltete sich die Suche zumindest bis vor fünf Jahren schwierig oder sogar aussichtlos. Entschädigt wurde der Büchernarr durch lustvolles Stöbern und Fachsimpeln in Antiquariaten oder auf Bücherbörsen; das eigentliche Objekt der Begierde war aber meist nur per Zufall oder dank zäher Aktivität aufzutreiben. Als sich 1996 zehn Antiquare auf das Experiment einließen, ihr Angebot ins Internet zu stellen, „liefen sie Gefahr, ausgelacht zu werden“, sagt Geschäftsführerin Anja Nietz vom Zentralen Verzeichnis Antiquarischer Bücher ( www.zvab.com ).

Inzwischen haben sich der Datenbank 1400 Antiquare aus 20 Ländern angeschlossen, im Angebot sind etwa acht Millionen nicht mehr im Sortiment geführte Bücher. Die von drei Studenten ausgetüftelte geniale Idee hat sich längst zum erfolgreichen, in Berlin ansässigen Wirtschaftsunternehmen entwickelt. Ein Mausklick, und die Raritäten sind auf dem Schirm präsent, können in Schweinfurt, Lörrach, Kassel – oder unerwarteterweise auch am eigenen Wohnort – in den virtuellen Warenkorb gepackt und nach Hause geordert werden, wo sie die Post mit der zitronengelben ZVAB-Banderole ausliefert. "In den Jahren 1999/2000", sagt der Hamburger Antiquar Hubert Matschnigg, "war das Angebot im Internet noch exklusiv und klein, da wurde richtig abgesahnt."

Je mehr Händler jedoch ins Netz drängen, umso transparenter und überschaubarer wird für den Kunden der Markt. Seit dem 1. Juli sind die ZVAB-assozierten Händler verpflichtet, die exakten Versandgebühren vorab anzuzeigen. 23 Einträge finden sich derzeit beispielsweise für Harry Graf Kesslers Tagebücher 1918–1937, die 1961 im Insel Verlag erschienenen kultur- und gesellschaftspolitischen Betrachtungen des Diplomaten und Mäzens. Man hat die Auswahl zwischen der Taschenbuchversion für 10 Euro oder der leinengebundenen Ausgabe für 50 Euro. Xmal hätte das Antiquariat Lützau in Celle beispielsweise die 1935 auf Französisch, 1967 ins Deutsche übersetzten und bei Ullstein erschienenen skurrilen Bekenntnisse des "Antiquitätenfälschers" André Mailfert verkaufen können, so groß war die Nachfrage für das eine verfügbare Exemplar.

"Als das ZVAB startete, befand sich die Branche in der Flaute", so der Berliner Antiquar Peter Rudolf, "und vielen hat die Internet-Präsenz und der damit aufstrebende Versandhandel die Existenz gerettet." Bis zu 80 Prozent, schätzt er, "läuft im Antiquariatsgeschäft inzwischen über den Versand". Genau das ist ein Punkt, der manchem klassischen Antiquar zu denken gibt. Joachim Lührs, im Beirat für die Ende Oktober in der Hamburger Börse stattfindende Antiquariatsmesse quod libet: "Da fragt sich doch mancher Händler, warum er noch teure Innenstadtmieten zahlen soll, und macht seinen Laden einfach zu."

Zumal auch die Bestellungen über das unpersönliche Internet dem Antiquar auf Dauer keine neuen Stammkunden zuführen. "Ein Buch, ein Kunde", resümiert Hubert Matschnigg vom Hamburger Antiquariat am Gertrudenkirchhof. Er verlagert jetzt seinen Laden aus dem Zentrum in einen entlegeneren Stadtteil. Die Zusammenarbeit mit verschiedenen Anbietern und Suchmaschinen im Internet "hat auch damit zu tun", sagt er.

Die Messe quod libet passt sich den neuen Gegebenheiten an. „Messebeteiligungen ergeben für Aussteller seit der Einführung des Internet nur noch Sinn, wenn sie sich rechnen“, hat Veranstalter Luckwaldt erkannt und die Teilnahmepreise „radikal“ gesenkt und ein dynamisches Preisprinzip eingeführt: Je mehr Aussteller, desto geringer wird die Teilnahmegebühr; 56 Aussteller sind derzeit angemeldet. Der Katalog wird zwar wieder gedruckt vorliegen, zusätzlich aber können auf der Homepage ( www.quod-libet.com ) bis zu 50 Titel pro Aussteller aktuell eingestellt werden.

Gespräch und persönliche Kontakte gehören zur Welt der Antiquare und Liebhaber bibliophiler Ausgaben. Das kann eine Metasuchmaschine wie www.eurobuch.com mit einer Vielfalt von 70 Millionen Titeln nicht ersetzen. Und so ist das ZVAB auf Messen in Köln und Hamburg präsent und sucht den persönlichen Kontakt. "Vielen Antiquaren passt es nicht, von dem Medium abhängig zu sein, ohne dass ihr Wissen noch gefragt zu sein scheint sodass sie zu Kommissionären degradiert werden", sagt Peter Rudolf. Gemeinsam mit etwa 80 Kollegen geht der Berliner Kaufmann in einem "Akt der Selbsthilfe" mit einer eigenen Datenbank im Frühjahr 2004 in der Gesellschaftsform einer Genossenschaft ins Netz. Auf der Website www.giaq.de sind die Ziele so formuliert: "Forum und Trägerorganisation für die Belange des antiquarischen Buchhandels statt Verkaufsgemeinschaft."