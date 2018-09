Inhalt Seite 1 — Reden verboten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Briten nehmen ihre Unabhängigkeit sehr ernst. Es ist äußerst schwierig, ihre altmodischen Harry-Potter-Herzen für die europäische Verfassung und die gemeinsame Währung zu gewinnen, die keine gefährlichen, finsteren Ideen sind, sondern vernünftige Versuche, Denken und Ressourcen eines Kontinents zu bündeln und fruchtbar zu machen. Natürlich hat der Irak-Krieg die Kluft zwischen England und Europa nicht gerade überbrückt, ausgerechnet Frankreich musste demonstrativ die Gegner der Achse Blair–Bush anführen.

Das Misstrauen wurzelt in Jahrhunderten blutiger Kriege um Macht, politische Reformen und das Recht der Hunde, im Restaurant zu essen (in Frankreich haben sie gewonnen, in England verloren). Es gab einmal einen kurzen Waffenstillstand, als Jane Birkin und Serge Gainsbourg heirateten, aber das war vor Ewigkeiten, in den Sechzigern. Jetzt ist wieder Krieg, und nachdem ich letzte Woche in Frankreich war, kann ich erklären, warum.

Ich fuhr nach Paris, um einen jungen französischen Schriftsteller zu interviewen. Meine Ausrüstung bestand aus einem Kassettenrekorder, einem Mikrofon und einem Kopfhörer, und da es ein wunderschöner warmer Tag war, beschlossen wir, das Gespräch im Park zu führen. Es war ein winziger Park: insgesamt vielleicht sechs Bänke, ein bisschen Rasen, ein paar Spielplatzgeräte (und keine Hunde – allerdings waren mindestens vier in einem nahe gelegenen Café zu sehen). Als der Schriftsteller etwas schüchtern ansetzte, meine erste Frage zu beantworten, unterbrach uns eine massige Frau in einer paramilitärischen Uniform. Sie sei die zuständige Park-Inspektorin, und Fotoaufnahmen seien streng verboten. Es gab eine beklommene Pause; dann lächelte ich: Wir nähmen lediglich unser Gespräch auf. Sie ließ sich nicht erweichen. In ihrem Park seien Interviews verboten. Sie war so undurchdringlich wie eine sowjetische Gulag-Wärterin vergangener Zeiten und sah auch so aus. "Haben Sie etwa ein Gesetz, das Interviews in Ihrem Park verbietet?", fragte ich. – "Das weiß ich nicht", schoss sie zurück, "aber wir haben ganz sicher keins, das sie erlaubt." Und dann befahl sie uns mit der Autorität ihrer Uniform, den Park zu verlassen.

Nach unserer Vertreibung von einem öffentlichen Ort versuchten wir es mit einem Café, aber ein strenger Kellner verkündete, sein Chef sei nicht da und er nicht berechtigt, uns die Erlaubnis für die Aufnahme eines Interviews zu erteilen. So landeten wir – welch Harry-Potter-hafte Wendung – in einer gotischen Kirche, in der unsere ungewöhnliche Betätigung niemanden störte.

Auf meiner Rückreise dachte ich, der Eurotunnel-tiefe Konflikt zwischen Franzosen und Engländern werde wahrscheinlich nie enden. Ihre Hunde dürfen ins Restaurant, dafür dürfen unsere Hunde in öffentlichen Parks Interviews geben. Als der Eurostar in den Bahnhof Waterloo einfuhr, war ich doch froh, auf der richtigen Seite zu sein.

Aus dem Englischen von Frank Heibert