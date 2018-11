Für die Reise im Kopf ebenso tauglich wie als inspirierende Lektüre für Ausflüge zwischen Ägypten und Zürich ist der bibliophile Band In 80 Gedichten um die Welt. Conrad Ferdinand Meyer gondelt auf dem Canal Grande, und Peter Rühmkorf sieht bei der Raststätte Ostetal im Niedersächsischen die "Dohlen, federführend, / schon den letzten Schlußstrich ziehn". Das Spektrum reicht von der Antike bis in die Moderne, von der Schwärmerei bis zum Abgesang auf eine Stadt, die schon zu Rudyard Kiplings Zeit Kriegsschauplatz war: "Kabul wird zur Hölle gehn". Sechzig umtriebige Dichter zeigen, wie man mit offenem Auge und gespitzter Feder zum Ziel kommt. Diese Anthologie heiter-nachdenklicher Ausblicke schürt die Aufbruchstimmung. Und landet mit Gottfried Benn schließlich wieder bei der Sehnsucht nach der Selbstumrundung: "Ach, vergeblich das Fahren! / Spät erfahren Sie sich: / bleiben und stille bewahren / das sich umgrenzende Ich." CS

Wolf Durant (Hrsg.): "In 80 Gedichten um die Welt"

Manesse Verlag, Zürich 2003; 96 S., 9,90 Euro

50 Ziele für Abenteurer stellt das Outdoor-Magazin National Geographic Adventure vor, das mit einem Sonderheft erstmals auf dem deutschsprachigen Markt vertreten ist. Großzügig illustrierte Reportagen über eine Safari durch Zentralafrika, eine Hundeschlittenfahrt in Grönland oder Klettertouren im Himalaya werden ergänzt durch praktische Tipps zu Ausrüstung und Reisevorbereitung. Indem die Autoren kritisch auf die Risiken hinweisen, die in Dschungeln und Gletscherspalten lauern, entziehen sie sich dem Vorwurf der Fahrlässigkeit. Sie wollen dazu beitragen, die Geheimnisse der Welt besser kennen zu lernen, ohne dafür das Leben zu riskieren. So führt der Amerikaner Jon Bowermaster Tagebuch über eine hervorragend ausgetüftelte Kajaktour am abgeschiedenen "Geburtsort der Winde" – auf den Aleuten. Und die humorvolle Reportage über Baja California macht Lust auf Meer und immer mehr. CS

"National Geographic Adventure." Deutschsprachige Sonderausgabe

National Geographic, Hamburg 2003; 172 S., 7,50 Euro

Die zwei Perlen Flanderns, Brügge und Gent, sind Kondensationskerne einer literarischen Reise durch die geschichtsträchtige Region Belgiens, unternommen von der in Brügge lebenden Schriftstellerin Brigitte Doppagne. Von der flämischen Malerei über die Chocolatier-Kunst bis hin zu der außergewöhnlichen Flaschenbiervielfalt erzählt sie Geschichten und Geschichte der im Mittelalter durch Tuchweberei und Handel reich gewordenen Städte. Man muss sich auf die Texte einlassen, und es ist von Vorteil, wenn man vorher schon etwas mit der Materie vertraut ist. Alles in allem ein Hintergrundbuch für reisende Entdecker. hag