Die Rezeption des Bürogebäudes befindet sich in den Niederlanden, der Briefkasten hängt in Deutschland, und mitten durch den Bau läuft eine gezackte Stahlschiene. Sie markiert eine Grenze. "Hier können Sie einen Konferenzraum in Deutschland und ein Büro in den Niederlanden mieten", sagt Martin Hermans vom Zweckverband Eurode, der das Gebäude verwaltet und vermietet.

Das Eurode-Haus ist außergewöhnlich. Sein Fundament steht zugleich im holländischen Kerkrade und im deutschen Herzogenrath. Es sollte beweisen, wie durchlässig Europa ist, wie wenig die Grenze eines Landes heute noch bedeutet. Firmen sollten kommen und die Vorteile genießen, mit einer Niederlassung in zwei Staaten präsent zu sein. Doch die kamen kaum.

Kleinstaaterei und Nationalbürokratie waren stärker.

"Wenn es Europa wirklich gäbe ..."

Auf den ersten Blick scheint die Freiheit gesiegt zu haben. Vom ersten Stock des Hauses kann man über die Neustraße oder auch Niewstraat blicken, die beide Länder verbindet. Heute sieht sie wie eine ganz normale Straße aus. Das war nicht immer so. "In den vierziger Jahren", sagt Martin Hermans, "verlief über dem Mittelstreifen ein Stacheldrahtzaun. In den sechziger Jahren dann ein kleines Mäuerchen, das von Zöllnern mit Ferngläsern überwacht wurde, damit keiner Kaffee schmuggelte. Und in den neunziger Jahren, als die Straße immerhin wieder ganz normal in beide Richtungen befahrbar war, stritten sich eine Zeit lang noch die Feuerwehren darüber, wer wo löschen durfte. Das ist heute glücklicherweise Geschichte."

Doch die Gegenwart bietet kein tröstliches Bild. Heute empfängt Manon Wöltgens-Manderveld mitten auf der Grenze im Eurode-Gebäude Arbeitslose. Sie ist Disponentin der holländischen Zeitarbeitsfirma Wierz, die vor allem Deutsche an niederländische Unternehmen vermittelt. "Hier ist die Hemmschwelle für unsere Kunden gering", begründet sie die Wahl des Standortes. Denn diese sind oft zu schüchtern, um tatsächlich über die Grenze zu fahren. Hier sprechen alle deutsch und holländisch - und hier lässt sich die Grenze bei einer Tasse Kaffee leichter überwinden. Die Zeitarbeitsfirma hilft dabei, bürokratische Hürden zu bewältigen: Steuerfragen, Versicherungsprobleme und die Frage der Anerkennung von Abschlüssen. "Da gibt es noch eine Menge zu tun", sagt Wöltgens. "Wenn es Europa wirklich gäbe, hätten wir weniger Arbeit."

Andere werden noch deutlicher. Viele Unternehmen "wagen es beispielsweise noch nicht, sich in zwei Ländern niederzulassen - selbst wenn es ihnen eigentlich nutzen könnte. Die Gesetze dafür sind viel zu kompliziert", sagt Hermans vom Zweckverband Eurode. Die Büros im Eurode-Gebäude lassen sich kaum vermieten. Der Vorteil, gleichzeitig in zwei Ländern aktiv sein zu können, wiegt für viele Unternehmer weit weniger stark als der Nachteil einer strukturschwachen Grenzregion. So sitzen in dem binationalen Gebäude neben der Zeitarbeitsfirma bloß ein paar versprengte Mieter - eine Anwaltskanzlei etwa, zwei Computerfirmen und die deutschholländische Polizeiwache.