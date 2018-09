Die Leiden des jungen Werthers , Goethes turbotragisches Meisterwerk aus jener Zeit, 1774, als er noch nicht Goethe war, zählt zu den ganz wenigen echten Welterfolgen der deutschen Literatur. Auch cool Britannia ergriff die Dreiecksromanze aus dem hessischen Juristenmilieu und rührte dort, wie uns dieses Blatt des englischen Karikaturisten Thomas Rowlandson zeigt, selbst empfindsame Metzger. Wir erblicken den sensiblen Fleischersmann und seinen seelenvollen Hund in Tränen aufgelöst über den Roman gebeugt. Hinter ihm an der Wand die Porträts der Protagonisten: Albert und Lotte und, auf der anderen Seite des Beils, Werther. Allein die resolute Schlachtersgattin hält Betrieb und Blut am Laufen; von der Decke baumelt ein Schinken.

Zu sehen ist der köstliche Kupferstich aus dem Jahr 1787 zusammen mit anderen Kostbarkeiten in einer Ausstellung zu Ehren Lottes, Werthers Lotte – und Goethes Lotte: Charlotte Buff, verheiratete Kestner, die 1753, also vor 250 Jahren, geboren wurde und 1828 starb (ZEIT Nr. 3/03). Bis zum 17.August gastiert die kulturhistorische Schau, die schon in Lottes Vaterstadt Wetzlar zu sehen war, im Goethe-Nationalmuseum in Weimar (Info: 03643/ 5450); vom 28. August bis zum 30.November wird sie, in ihrer umfassendsten Version, im Historischen Museum in Hannover gezeigt (Pferdestraße 6; Info: 0511/16 84 30 52).

Dazu erschien ein exquisit gemachter Begleitband (Goethes Lotte – Ein Frauenleben um 1800, herausgegeben von Ulrike Weiß und Kathrin Umbach; Deutscher Kunstverlag München; 224 S., Abb., 32,- Euro), aus dem wir viel über Charlotte Kestner und die Kultur ihrer Zeit erfahren. Eine patente, lebenskompetente Frau tritt uns hier entgegen, in Wetzlar wie später, familienumblüht, in Hannover, die, das darf vermutet werden, in Rowlandsons Gender-Studie mit einigem Humor auch ihr eigenes Verhältnis zu Goethe von fern gespiegelt gesehen hätte. b.e.