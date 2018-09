Ob bunte Korallenriffe, weite Sandebenen in unendlichem Blau, grüne Seegraswiesen oder silbern schimmernde Fischschwärme: Mit atemberaubenden Fotografien präsentiert dieser Bildband ein Kaleidoskop der schönsten Tauchreviere der Welt – von den interessantesten Tauchplätzen Spaniens und Italiens (wie Linosa, wo der Seestern auf Sternkorallen aufgenommen wurde) über die berühmten Reviere am Roten Meer bis zu den Unterwasserzielen Afrikas, Asiens und Lateinamerikas. Begleitet von kurzen einordnenden Texten des Meeresbiologen Angelo Mojetta, zeigen die spektakulären submarinen Bilder von Taucherikone Andrea Ghisotti gefährliche Riffe, verborgene Schiffswracks sowie die artenreiche Flora und Fauna der Meere. Eine große Übersichtskarte lokalisiert die Regionen, detaillierte Angaben über Strömung, Wassertemperatur, beste Tauchsaison und Tiefe machen den Band zu einem hervorragenden Nachschlagewerk für Taucher und zu einer Einladung an all jene, die die Wunderwelt des Meeres erst noch entdecken müssen.

Angelo Mojetta/Andrea Ghisotti: "Top Diving"

aus dem Italienischen von Alexandra Hoi; Collection Rolf Heyne, München 2003; 191 Seiten, 45,– Euro