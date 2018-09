Wie kommt ein orientalischer Basar in eines der schönsten Schlösser des Burgenlands? Nun, die Rekonstruktion der einst exotischsten Händlermeile Afghanistans ist das Herzstück einer ungewöhnlichen Ausstellung, die unter dem Titel Afghanistan – Land der Gegensätze im Barock- Kleinod Halbturn nahe dem Neusiedler See gezeigt wird. Ungewöhnlich deshalb, weil 25 Jahre Bürgerkrieg, Mudschaheddin-Rohheit und Taliban-Fanatismus es geschafft haben, praktisch alles zu zerstören, was es einmal an jahrtausendealter faszinierender kultureller Vielfalt in Afghanistan gegeben hat – man denke nur an die rücksichtslose Sprengung der berühmten Bamian-Buddhas vor zwei Jahren und die mutwillige Zerstörung des Nationalmuseums. So muss man nach Österreich kommen, um heute weitgehend verschwundenes und unwiederbringliches afghanisches Kulturgut zu sehen: farbenfrohe Gewänder, kostbaren Gold- und Silberschmuck, kunstvolle Teppiche und seltene Stickereien. Ein ganzes Bauerngehöft gibt es zu bewundern oder die komplett eingerichtete Jurte reicher turkmenischer Nomaden, und an den Wochenenden kann man sich in einem traditionellen Teehaus erfrischen. Die mehr als 600 Exponate (die Bilder zeigen einen Armreif und einen Anhänger aus dem 19. Jahrhundert) sind von der wohlhabenden Kaufmannsfamilie Rahimy aus Kabul zu einer wohl einmaligen afghanischen Privatsammlung zusammengetragen worden.

