Der schwäbische Mittelstandsunternehmer Walter Lindenmaier, Branche: Werkzeugmaschinen, führt einen Familienbetrieb in Laupheim. In seiner Freizeit spielt er Golf. Kann man darüber ein Buch schreiben? Und wenn ja, was für eines – ein literarisches, ein dokumentarisches, ein journalistisches?

Der Romancier Burkhard Spinnen arbeitete mit den Mitteln des journalistischen Handwerks: Interviews führen, Material sichten, nachrecherchieren. Doch aus den Fakten eine "Geschichte" zu kristallisieren, wie es ein erfahrener Journalist getan hätte, ist seine Sache nicht. Als unverbesserlicher Literat kommt er zu der Erkenntnis, "dass auch die Bilanzen und die Verlust- und Gewinnrechnungen nur eine besondere Art von Prosa sind". Und Prosa soll es schon sein, "aber doch keine Literatur!" Die Frage, wo die Prosa aufhört und die Literatur anfängt, wäre damit wieder einmal gestellt – und nicht beantwortet.

Denn diese Biografie eines Mannes, der mit viel Energie, aber wenig Geschick ein kleinstädtisches, gar nicht so kleines Familienunternehmen führt, liest sich phasenweise wie ein historischer Roman über einen Duodezfürsten, der sich mit widerspenstigen Heerführern und mehr oder minder intriganten Ministern herumschlägt, der Revolutionen, Belagerungen und Kriege übersteht.

Das ist die literarische Seite dieses Buches. Gelegentlich überwiegt auch die dokumentarische: als kleine Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik (unter besonderer Berücksichtigung der Wirtschaftskriminalität). Letztlich aber hat diese denkwürdige Begegnung zwischen Literatur und Maschinenbau zu einem höchst subjektiven Ergebnis geführt. Die Geschichte Lindenmaiers, die die Leute von Laupheim, die Mitarbeiter im Betrieb und die mit ihm verfeindeten Fürsten gewiss anders erzählt hätten, erfahren wir aus dem Mund eines Autors, der nur zwei Stimmen gelauscht hat: der seines Auftraggebers (anfangs mit Skepsis, später mit Neugier und schließlich mit großer Empathie) und seiner eigenen.

Herausgekommen ist ein fesselnder und einfühlsamer Bericht aus der Wirklichkeit, der fast ebenso viel über die Entstehung von Literatur verrät wie über den Unternehmer L. Es ist die Geschichte einer Person, die einen Autor fand, und eines Autors, der für sich und seine Leser die prosaische Schönheit und Tragik der Bilanzen entdeckte.

Burkhard Spinnen: Der schwarze Grat. Die Geschichte des Unternehmers Walter Lindenmaier aus Laupheim; Verlag Schöffling, Frankfurt am Main 2003; 305 S., 19,90 Euro