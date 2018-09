Was für ein Stundenplan: Um halb vier steht Ahmed auf, geht in die Moschee, betet zwischen Nacht und Morgengrauen, liest bis sechs Uhr im Koran, geht um sieben ins Klassenzimmer, hat dort bis zwölf Mathe, Geschichte, Chemie oder Englisch, übt sich nach der Mittagspause in Selbstverteidigung, sitzt danach bis acht Uhr abends im Religionsunterricht, liest und diskutiert mit seinem Lehrer arabische Texte aus dem 16. Jahrhundert und lernt dann noch zwei Stunden lang für sich allein. Gegen elf Uhr geht er in den Schlafsaal. Ahmed ist 18 Jahre alt und besucht ein Pesantren, ein Islam- Internat, in Jombang, einem kleinen Ort auf Java, Indonesien.

Zigtausende dieser Schulen gibt es auf dem Archipel, wie viele genau, weiß keiner, die Schätzungen reichen von 4000 bis 20 000. Die kleinsten haben fünf oder zehn Schüler, die größten bis zu 8000. Auf dem Land sind sie oft die einzige Bildungschance, vor allem für Kinder aus armen Familien. Der Unterricht beschränkt sich bei manchen auf religiöse Fächer, wie Islamisches Recht oder Koran-Exegese, viele bieten aber auch zusätzlich Fächer aus dem Lehrplan der staatlichen Schulen an. Einige der moderneren Internate sind oft besser ausgestattet als die öffentlichen Schulen.

Der Westen wurde auf die islamischen Internate nach den Bombenanschlägen auf Bali aufmerksam, bei denen im vergangenen Oktober 200 Menschen starben. Denn einige der Bombenleger kamen aus Pesantren. Und Abu Bakar Baschir wird nicht nur verdächtigt, in den Anschlag verstrickt und Führer der Terrororganisation Dschama'at Islamija (Islamische Gemeinschaft) zu sein, was er jedoch abstreitet - er war auch Gründer und Leiter eines islamischen Internats.

Seitdem befürchtet man vor allem in den USA, dass einige der Pesantren Brutstätten für islamische Extremisten sind, ähnlich wie die Koran-Schulen in Pakistan und Afghanistan.

Indonesien ist die größte muslimische Nation. 220 Millionen Menschen leben auf dem Archipel, 90 Prozent von ihnen sind Muslime.

Lange Zeit galt der Islam in Südostasien als außergewöhlich liberal und tolerant. Erst spät, im 15. Jahrhundert, kam er in die Region. Verbreitet haben ihn arabische Händler. Und zwar den Sufismus, eine von der Orthodoxie entfernte, mystische Islam-Variante, bei der Gesetz und Regeln nicht so wichtig sind. Lokale Traditionen lebten nicht nur weiter, sie "javanisierten" den Islam. Manche Hindu-Götter werden noch heute verehrt. Das Mit- und Nebeneinander der Religionen funktionierte reibungslos. Die Region schien nicht anfällig für militante Islamisten. Die Bali-Bomben haben dieses Bild erschüttert.

Tebuireng heißt das Pesantren, das Ahmed in Jombang besucht. Jombang steht in keinem Reiseführer. Keine Sehenswürdigkeiten, nur staubige Straßen und eine Zuckerfabrik aus der holländischen Kolonialzeit. Trotzdem ist der Ort im Osten Javas etwas ganz Besonderes: Jombang wird die "Stadt der tausend Pesantren" genannt. Das mag eine Übertreibung sein, aber einige Dutzend sind es schon. Wörtlich übersetzt bedeutet Pesantren "Ort, an dem die Santri leben". Als Santri wird in Indonesien jemand bezeichnet, der bewusst islamisch lebt. So wie Ahmed. Er trinkt keinen Alkohol, betet regelmäßig, hält alle religiösen Pflichten ein. 2000 Schüler und Schülerinnen lernen, wohnen und schlafen im Tebuireng, streng nach Geschlechtern getrennt, dazu kommen 800 Tagesschüler, 60 Lehrer unterrichten. Auf dem weitläufigen Campus gibt es alles, was die Schüler brauchen: Kopierläden, Wäschereien, eine Mensa und natürlich Schlafsäle. Sie sind schlicht, meist für acht bis zehn Schüler, ihre wenigen persönlichen Sachen verstauen sie in schmalen Schränken, schließlich sollen die Santri zu einem bescheidenen Lebensstil erzogen werden.