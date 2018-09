Heidi Weber war eine der letzten Vertrauten des genialen Architekten Le Corbusier. Seit seinem Tod 1965 kämpft sie an unzähligen Fronten, um das Werk des Architekten zu verteidigen und sein Gedankengut zu verbreiten. Vor allem versucht sie zu verhindern, dass Le Corbusiers Möbelentwürfe durch heutige Möbelproduzenten verfälscht werden. Und auch gegen gefälschte Bilder auf dem Kunstmarkt und nicht zuletzt gegen die Le-Corbusier-Stiftung in Paris setzt sich Heidi Weber zur Wehr. Jetzt kann sie dank eines internationalen Internet-Rechtsspruches einen Erfolg genießen: Eine von der World Intellectual Property Organisation ( www.wipo.org ) eingerichtete internationale Schiedsstelle hat entschieden, dass die französische Le-Corbusier-Stiftung 24 von 32 Internet-Domänen in "böser Absicht" für sich beansprucht hat. Heidi Weber darf nach diesem Spruch ihren Web-Auftritt www.centrelecorbusier.com mit insgesamt 24 Domänen im Netz weiterführen.

"Chère Madame et Amie, kein anderer Mensch hat jemals so viel für mich und meine Arbeit getan wie Sie. Sie sind ein integrer Mensch voller Enthusiasmus und Beharrlichkeit", schrieb Le Corbusier 1962 an die Schweizerin Weber. In jenem Jahr überließ er ihr zum Dank für eine fruchtbare siebenjährige Zusammenarbeit für 30 Jahre das alleinige Recht am Verkauf seines bildnerischen Werks. 1958 hatte die Innenarchitektin den weltberühmten Mann aufgesucht, weil sie seine 1927 entworfenen Möbel produzieren und vertreiben wollte. Sie konnte ihn überzeugen, und so gingen die Klassiker Chaise Longue und der Kubussessel Grand Comfort erstmals in Serie. Außerdem ermutigte sie ihn, seine Gemälde, Zeichnungen, Radierungen und Lithografien auszustellen.

Nicht zuletzt ist sie die Bauherrin des Gesamtkunstwerks "Centre Le Corbusier-Museum Heidi Weber" am Ufer des Zürcher Sees. Dieses letzte Bauwerk des Großmeisters setzt sich erheblich von der sonst üblichen Betonbauweise Le Corbusiers ab. Es ist ein Würfel aus Stahl und Glas und aus weiß, gelb, grün und schwarz emaillierten Plattenelementen, obendrüber schwebt ein unabhängig getragenes Stahldach. Im Sommer pilgern bis zu 45000 Fans dorthin, auch wegen der einzigartigen Sammlung mit Ölbildern, Zeichnungen, Skulpturen, Wandteppichen, Möbeln und Publikationen von seiner Hand.

Mit der Stiftung liegt die Schweizerin schon seit 30 Jahren im Clinch. Dazu hat allerdings auch das Testament Le Corbusiers beigetragen. Die Stiftung erbte seinen kompletten Nachlass zur Pflege seines Werks, dem Erhalt seiner Arbeiten und deren Verbreitung. Allerdings musste sie den Exklusivvertrag mit Heidi Weber über den Verkauf der Kunstwerke übernehmen. Laut Vertrag sollte sie bis auf 65 Gemälde und Skulpturen, die der Architekt angeblich handschriftlich der Stiftung vermacht haben soll, den Zugriff auf das bildnerische Werk haben. Den Erlös aus dem Verkauf der Kunstwerke – abzüglich ihrer Provision von 33 Prozent – führte sie jahrzehntelang an die Stiftung ab. Solange diese noch keine großen Summen erzielten, lief das mehr oder weniger gut. Mit dem 100. Geburtstagsjubiläum aber änderte sich die Situation schlagartig. Das Interesse wuchs. und damit stiegen die Preise. Als Sotheby’s dann für ein puristisches Gemälde Le Corbusiers einen Betrag von heute rund 750000 Euro erzielte, versuchte die Stiftung den Vertrag zu brechen. "Die wähnten sich auf einer Goldmine und wollten mich loswerden", sagt Heidi Weber.

14 Monate lang verweigerte die Stiftung die Herausgabe von Werken zum Verkauf – ein harter Verlust für die Schweizerin und nicht zuletzt für die Verbreitung des Werkes von Le Corbusier selbst. Einen rund zehn Jahre währenden Rechtsstreit mit der Stiftung um Schadensersatz und Rechte endete 1998 mit einem Vergleich. Wieder waren Mittel verloren, die zur Unterhaltung ihres privaten und selbst finanzierten Museums dringend gebraucht worden wären, "für das die Stadt Zürich keinen Franken beisteuert".

Was die Stiftung in Paris betrifft, sind viele Fragen offen. Sie hat in 35 Jahren nie ein Werkverzeichnis des bildnerischen Œuvres erstellt, das man auf 8500 Zeichnungen, 550 Ölgemälde, 30 Skulpturen, 27 Wandteppiche und Hunderte von Radierungen und Lithografien schätzt. Über den Vermögensstand der Stiftung weiß man so wenig wie über die Zusammensetzung ihres Stiftungsrats. Heidi Weber, die "Botschafterin von Le Corbusier", wie ein brasilianischer Kulturminister sie einmal genannt hat, geht ihren kämpferischen Weg weiter: Sie bereitet derzeit zwei Bände über ihre Zusammenarbeit mit Le Corbusier und zwei große Ausstellungen des malerischen Werks in Florenz und Rio de Janeiro vor. Und immer, wenn’s mal wieder knapp wird, trennt sie sich schweren Herzens von dem einen oder anderen Original.