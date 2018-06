Endlich das Meisterstück: Zaha Hadids Kunstmuseum für Cincinnati Von Hubertus Adam Überraschenderweise verbietet sich die Architektin in Cincinnati jene ekstatisch-expressiven Formen, mit denen sie einst bekannt geworden ist. Verglichen mit den winkligen und kantigen Architekturen von früher, aber auch den organisch-fließenden Bewegungsräuschen jüngerer Projekte wirkt die Kunsthalle von Cincinnati nachgerade ruhig und gelassen. Und so fügt sich die Fassade mit ihren gestapelten Betonkuben überzeugend und ganz unangestrengt in die Umgebung ein. Die Zeit des Sturm und Drang ist für Zaha Hadid offenbar vorüber, der Übergang von der Ideenarchitektur in die Realität des Bauens gelungen.