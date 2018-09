Ist es für einen Fußballer, einen Stürmer zumal, ein Fluch oder ein Segen, wenn er sein ganzes Leben lang für ein einziges Tor gefeiert wird? Für Helmut Rahn wurde dieses eine Tor, erzielt am 4. Juli 1954, in der 84. Minute des WM-Endspiels Deutschland gegen Ungarn, zum Schicksal. "Helmut, erzähl mich dat Tor", hat es danach immer wieder geheißen, in seiner Stammkneipe in Essen, aber auch überall sonst in Fußballdeutschland, solange, bis Helmut Rahn, der Boss, keine Lust mehr hatte zu erzählen, wie er an jenem Sonntag über die rechte Seite kam, zwei ungarische Gegenspieler versetzte, nach innen zog, hätte schießen müssen, schoss und traf, flach, links unten, zum 3:2-Sieg über die favorisierten Ungarn. 25 Tore schoss die deutsche Nationalmannschaft bei dieser WM, an kaum eines erinnert sich noch jemand, selbst Rahns zweites Tor im Finale, der Ausgleichstreffer kurz vor der Pause, ist nicht in das kollektive Gedächtnis der Nation eingesickert. Das gelang nur dem 3:2.Rahn, am 16. August 1929 in Essen geboren, beginnt seine Karriere bei Altenessen 1912, wechselt 1951 zu Rot-Weiß Essen und spielt schon ein halbes Jahr später erstmals in der Nationalmannschaft. In 40 Länderspielen erzielt er 21 Tore. 1953 wird er Pokalsieger, 1955 sogar Deutscher Meister. Der Boss ist eben nicht nur der Clown der Nationalmannschaft, der bei der WM Fische mit der bloßen Hand fängt und vom Hotelbalkon herab eine Performance als Essener Marktfrau gibt: "Leute, kauft prima Oma-Lutschbirnen!" Rahn ist einer der besten Stürmer Europas, er hat Angebote von Real Madrid und aus Südamerika, wo er auf einer Tournee von Rot-Weiß Essen Aufsehen erregt. Aber er bleibt im Lande, wechselt 1959 zum 1. FC Köln. Dort kommt der Eigensinnige aber nicht recht klar, und so geht er nach Holland, zum FC Twente Enschede. Das ist das Ende seiner Nationalmannschaftskarriere: In Holland hat schon der Profi-Fußball begonnen, und Profis dürfen in der DFB-Auswahl noch nicht spielen. So verpasst Rahn seine dritte WM, die ihn nach Chile geführt hätte. Schon die zweite, 1958 in Schweden, hätte er fast verpasst, weil er nach dem "Wunder von Bern" fast den Boden unter den Füßen verloren hätte. Doch der Bundestrainer Sepp Herberger hält an ihm fest, auch noch, als der Boss mit 2,6 Promille Alkohol im Blut seinen Wagen in eine Baugrube steuert und sich mit den Polizisten anlegt. Für 14 Tage muss er ins Gefängnis, zu zwei Testspielen der Nationalmannschaft reist er direkt aus der Zelle an. Rahn sei "ein Meister der positiven Improvisation, bei dem man immer mit Überraschungen rechnen muss", sagt Herberger. Rahn belohnt das in ihn gesetzte Vertrauen bei der WM mit insgesamt sechs Toren. Als auch in Deutschland mit der Bundesliga der professionelle Fußball beginnt, kehrt Rahn zurück, spielt noch eineinhalb Jahre beim Meidericher SV und beendet seine Karriere wegen einer Verletzung im November 1965.Mit seiner Eigensinnigkeit, seiner Volksnähe, seinem Temperament und Talent wäre Rahn heute eine Art deutscher David Beckham, ein Superstar. Er selbst wollte davon nie etwas wissen: "Der Gedanke, was denn sein könnte, wenn ich heute Weltmeister wäre, ist mir nie gekommen." Vom Fußball zog er sich fast vollständig zurück, auch mit den Machern des Films "Das Wunder von Bern", der im Oktober in die deutschen Kinos kommt und neben vielem anderen auch eine Hommage an den Boss ist, wollte er nicht mehr über "dat Tor" reden. Jetzt ist Helmut Rahn, drei Tage vor seinem 74. Geburtstag, nach langer Krankheit in Essen gestorben.