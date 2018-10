Es war ein Insekt, sagt der Richter zum Staatsanwalt, ich weiß nicht, was für ein Insekt, jedenfalls war es ein Insektenstich, stellen Sie sich vor, Herr Kollege, ich musste auf die Rettungsstation, ich war zwei Wochen krank, zwei Wochen wegen eines Insekts. Dann ruft er den nächsten Fall rein: Mike Büttner, Körperverletzung unter Alkohol-Einfluss. Ein blasser Mensch mit Wespentaille betritt den Saal. An einem Freitag im August vorigen Jahres schlug er auf den Wirt des Lokals Station 1 ein, weil der ihm nichts mehr aussschenken wollte.

Mit hoher Knabenstimme wehrt er die Fragen des Richters ab: Ich sage kein Wort, ich will mich nicht selber belasten. Irgendwer muss ihm einen heißen Tipp gegeben haben: Sach janüscht, Mike, denn könnse dir nüscht! Dann sagt Mike doch was. Nämlich, dass er sich an nichts erinnern kann. Und dass er schon seit zwei Wochen keinen Alkohol mehr trinkt. Sind Sie in Therapie?, will der Richter wissen. Nein, es muss auch so gehen, ich hab ’ne gute Arbeit gefunden. Es geht nicht so, sagt der Richter. Wenn ich verurteilt werde, kriege ich die Kündigung, klagt der Beschuldigte, und es schwingt eine kleine Drohung in diesem Jammer: Es gibt genug Arbeitslose, das Gericht ist schuld, wenn es noch einen mehr gibt.

Wahr ist, dass Wachmann Büttner im Kreise seiner Verwandten in der Station 1 gezecht hatte und nicht mehr aufhören wollte. Als der Wirt kam, um seine Kollegin abzulösen, war der Wachmann bereits hackedicht, wie man im Milieu sagt. Ich forderte Herrn Büttner mehrere Male freundlich auf, nach Hause zu gehen, sagt der Wirt als Zeuge vor Gericht, wenn der besoffen vor meiner Tür überfahren wird, geht es nämlich mir an den Kragen, mir. Der Wirt sieht aus, als sei er gestern noch ganz jung gewesen und morgen schon ein Greis. Lange grau melierte Haare umwehen Tonsur und Wangen eines früh vollendeten Frauentyps.

Nachdem er den Wachmann rausgeführt hatte, war der zurückgekommen und hatte dem Wirt, der ein volles Tablett durch das Lokal trug, überraschend einen Schlag aufs Auge versetzt. Es war eigentlich ein Lacher, sagt der Gastronom, so ein Fliegengewicht wie der! Die Frechheit des Angeklagten habe ihn geärgert, in der Regel hätten die Säufer Respekt vor dem Wirt, so was sei ihm zum ersten Mal passiert, er sei in Lichtenrade eine bekannte Persönlichkeit und wegen solcher Mätzchen noch nie zur Polizei gegangen. Der Büttner sollte einen Denkzettel kriegen, sagt er, meine Frau und ich, wir wollten aus der verrufenen Schlägerkneipe ein ordentliches Lokal machen. Meine Frau ist inzwischen gestorben, fügt er hinzu; als sei diese traurige Tatsache schicksalhaft mit dem betrunkenen Wachmann verbunden.

Ich möchte mich entschuldigen bei dem Herrn, lässt sich der Angeklagte vernehmen. Kommt reichlich spät, die Entschuldigung, Hausverbot haste weiter, grummelt der Wirt. Der Wachmann wird wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu 1000 Euro Geldstrafe verurteilt. Ein Geständnis hätte Ihnen Strafminderung gebracht, Herr Büttner, klärt ihn der Richter auf, aber Sie wollten sich ja nicht erinnern. Falls Sie gekündigt werden sollten, hätte das auch sein Gutes, man will keinen Wachmann, der, wenn er säuft, möglicherweise auch noch bewaffnet ist und dann Schaden anrichtet.

Den Wirt überkommt Mitleid mit seinem ehemaligen Gast. Tipp von mir, Mike!, ruft er ihm zu. Geh zum Blauen Kreuz und sag, dass du Alkoholiker bist, dann verlierst du deine Arbeit nicht!