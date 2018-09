Inhalt Seite 1 — Simpel per Dekret Seite 2 Auf einer Seite lesen

Unsere oberste Prämisse lautet Transparenz", sagt Mustafa Nukovic, Chef der Finanzverwaltung von Brcko, der im Nordosten Bosniens gelegenen Sonderwirtschaftszone.

Was in westlichen Finanzverwaltungen zum kleinen Einmaleins moderner Haushaltsführung zählt, bedeutet für die mehr als sieben Jahre nach Kriegsende immer noch von Bilanzfälschung und Bestechung gebeutelte Bürokratie Bosnien-Herzegowinas eine Revolution. Oder, wie es Nukovic ausdrückt: eine "Rose-Revolution". Schließlich ist es den Ideen des Heidelberger Professors Manfred Rose zu verdanken, dass Bewohner und Unternehmer des Miniprotektorats Brcko eine Steuermoral entwickelt haben, wie sie in anderen Teilen des zerstörten Nachkriegslandes bis heute undenkbar erscheint.

Die Vision des deutschen Professors ist für das zerstörte Nachkriegsland einfach wie ein Mausklick: Ein niedriger Basissteuersatz für alle bildet das Fundament des Systems, das zunächst in Brcko, später aber auch in den beiden als Entitäten bezeichneten bosnischen Bundesländern für blühende Landschaften sorgen soll.

Erste Knospen sprießen bereits: Die Einkünfte schnellten seit Roses Regelungen von 26 auf 38 Millionen Mark. Mit der Einführung eines von Experten als flat tax bezeichneten Niedrigsteuersatzes von nur 18 Prozent ist in Brcko bislang zwar lediglich die erste Stufe von Roses Einkommensteuerentwurf umgesetzt. Doch am 1. Januar 2004 wird es endgültig losgehen mit dem, was Rose seit Jahren in Fachzeitschriften und bei Vorträgen propagiert: eine konsumorientierte Einkommensteuer ohne Ausnahmebestimmungen.

Hunderte aus der Tito-Zeit stammende Verordnungen mussten Nukovics Beamte dafür unter Anleitung Roses im vergangenen Jahr einstampfen. Das im Juni von der Bezirksversammlung in Brcko verabschiedete Gesetz umfasst weniger als dreißig Seiten.

Versteuert wird künftig nur noch das durch Arbeit erzielte Einkommen. Wertpapiere und Erspartes bleiben dem Zugriff des Finanzamtes entzogen. Und was für Privatleute gilt, gilt ebenso für Unternehmen: Um die Bereitstellung dringend benötigten Kapitals nicht unnötig zu behindern, müssen Investoren Abgaben lediglich auf Gewinne zahlen, die über ein Kapitalexistenzminimum hinausgehen.

Es ist bereits der zweite Anlauf des Wissenschaftlers, sein Modell einer einfachen Einkommensteuer in die Praxis umzusetzen. 1994 hatten Franjo Tudjmans kroatische Behörden Roses System einer zinsbereinigten Einkommen- und Gewinnsteuer eingeführt, das aber fünf Jahre später wieder gekippt wurde.

Nach dem Tod des Autokraten Tudjman Ende 1999 goutierten dessen sozialdemokratischen Nachfolger in Zagreb das System nicht mehr. Um Geringverdiener zu entlasten, wie es heute im Finanzministerium heißt, führte die Regierung Ivan Racans unzählige Ausnahmebestimmungen ein, die gewitzte Geschäftsleute mit ausgebufften Steueranwälten auszunutzen wissen, um dem Fiskus sein Geld vorzuenthalten. Das Experiment der flat tax fand ein rasches Ende.