Es war ein Akt der Verzweiflung. Ein Schnappen der Kiefer, Schneidezähne in Oberschenkelfleisch. Der Mann hatte gewühlt und gegraben, die Hosentaschen gewendet, den Rucksack geleert, dann stand er da, schamrot, stammelnd. Ein Fluchtversuch, ein Biss, ein Aufschrei, kurz hinterm S-Bahnhof Hamburg-Harburg. "Schwarzfahrer biss Kontrolleur" titelte am nächsten Tag die Lokalpresse. Nur scheinbar ein ungewöhnlicher Fall: Fast jede vierte menschliche Bisswunde verursacht ein Mensch.

Das ist das Ergebnis einer neuen Studie von Hals-, Nasen- und Ohrenärzten der Universitäten in Florida und Texas. Sie kommt zur rechten Zeit, denn die Wissenschaftler fanden heraus: Nie beißen Menschen andere Menschen so oft wie im Frühling und im Sommer, meist in Hals oder Nacken. Herbert Scheithauer, Psychologe an der Uni Bremen, macht dafür nicht allein Aggressionen verantwortlich, sondern auch leichte Kleidung: "Freie Arme, entblößte Schultern – das verführt."

Etwa jene junge Frau im italienischen Livorno, die Anfang August am Grab ihrer Eltern kniete. Sie rupfte hier ein Unkraut, goss dort ein Blümchen, dann biss sie zu – in die nackte Schulter der Frau am Nachbargrab, deren Handy unbeachtet klingelte. "Wutbeißen" nennt Scheithauer das und erklärt: "Erwachsene Menschen haben normalerweise eine Beißhemmung, die nur starker Zorn oder extreme Verzweiflung durchbricht."

In Hannover etwa biss ein 26-Jähriger seiner Geliebten in die Nase, in Zwickau war es ein Polizist, dem ein Mann ohne Ausweis die Zähne in den Unterarm grub. In München biss eine Frau aus Ärger über ihr zugeparktes Auto einen Passanten, eine andere schlug ihre Zähne beim Oktoberfest in eine Männerwade, die vor ihr auf dem Biertisch tanzte.

Der Ursprung der menschlichen Beißlust liegt in der Kindheit. Kleinkinder beißen gern und oft. Erst später begreifen sie, dass die Gesellschaft das nicht akzeptiert. Sigmund Freud vermutete gar: Wer als Kind allzu oft beißt, wird als Erwachsener zynisch, sarkastisch und dominant. Am häufigsten, hat Scheithauer herausgefunden, beißen Mädchen zwischen 11 und 16 Jahren: "Gerade ein pubertär verunsichertes Mädchen tut Dinge, die ihm als feminin vermittelt werden. Kreischen und Beißen gehören dazu. Ein Junge behilft sich eher mit einem Fußtritt."

Ein verbreiteter Typus des erwachsenen Beißers ist männlich und jung. Er beißt nach Feierabend, fast immer im Streit, oft im Suff – und nicht selten mit drastischen Folgen. In jeder dritten infizierten Bisswunde tummelt sich Eikenella corrodens – ein Erreger, durch Speichel übertragen, der Penizillin und anderen Antibiotika trotzt. "Nach einem kräftigen Hundebiss gehen die meisten sofort zum Arzt", sagt Markus Vogt, Chefarzt am Spital des Schweizer Kantons Zug, Spezialgebiet: Therapie von Menschenbissen. "Sie denken: Ein Hund schnuppert im Dreck und frisst Fäkalien, er überträgt Dutzende Krankheiten. Dabei infiziert sich nicht einmal jede fünfte Hundebisswunde – aber jede zweite eines erwachsenen Menschen. Aus Scham über einen Biss im Rausch oder beim Liebesspiel wird sie oft zu spät behandelt."

Weit schlechter erforscht sind die Auswirkungen menschlicher Bisse bei Tieren. Wie folgenschwer es sein kann, wenn mensch zubeißt, erlebte Ende Juli der Kroate Marko Jurciƒ. In einem Zagreber Hausflur attackierte ein Pitbull seine Shi-Tzu-Hündin: 25 Kilo Muskeln, Sehnen, Kraft gegen einen chinesischen Kleinsthund, gezüchtet für die Wohnzimmercouch, nicht für den Überlebenskampf. Ungleiche Kräfteverhältnisse, fand Jurciƒ und biss selbst zu. Zwei Zähne brachen und blieben im Hundenacken stecken. Beide Tiere überlebten, verarztet, vernarbt, verschüchtert.

Das menschliche Gebiss hinterlässt Narben nicht nur in Hundefleisch. Ein Geschäftsmann aus Malawi biss in die Nase eines Krokodils, das ihn beim Schwimmen attackierte; eine Inderin griff zur dentalen Notwehr nach einem Schlangenbiss: Sie packte Kopf und Rumpf der Kobra und zerbiss ihr Rückgrat, die Schlange starb, die Frau genas. Sie galt als Heldin, anders ein Mann, der in St. Lucia vor Gericht stand: War es Quälerei oder Notwehr, dass er eine Boa constrictor in zwei Hälften biss?