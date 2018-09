Mein ehrenamtliches Engagement begann recht typisch: Die Kinder waren aus dem Haus, ich wollte etwas Sinnvolles machen und habe mich einfach auf eine Annonce gemeldet: "Wer hat Lust, ehrenamtlich Menschen zu helfen und zu besuchen, die im Krankenhaus liegen?", stand da, und so bin ich jetzt seit 16 Jahren "Grüne Dame". Grün, weil wir Helferinnen der Evangelischen Krankenhaushilfe (EKH) als Erkennungszeichen einen grünen Kittel tragen. "Grüne Herren" sind natürlich auch dabei, 13000 in Deutschland insgesamt, in über 600 Altenheimen und Krankenhäusern.

Was jeder Einzelne macht, das ist ganz unterschiedlich: In meinem Krankenhaus sind immer vier von uns präsent, jeweils von acht bis zwölf Uhr und dann von zwölf bis vier. Wir begrüßen die neuen Patienten, bringen ihnen das Gepäck aufs Zimmer, wenn sie möchten, begleiten wir sie zu Untersuchungen, schreiben Briefe, besorgen Obst und Saft und Zeitungen oder gehen mit unserem Bücherwagen über die Stationen. Einmal bin ich schnell los, einer alten Dame eine neue Brille besorgen und eine neue Batterie fürs Hörgerät – die Krankenschwestern können ja in ihrer Arbeitszeit nicht so einfach weg.

Natürlich kümmern wir uns viel um kranke alte Menschen. Aber auch junge Menschen sind oft allein. Wer lange im Krankenhaus liegt, bekommt oft nur noch wenig Besuch. Alle Freunde und Verwandte sind dann schon mal dagewesen.

An zwei Vormittagen in der Woche bin ich im Krankenhaus, zusätzlich bin ich Landesbeauftragte der EKH für Hamburg und Schleswig-Holstein – zwei volle Tage in der Woche kommen da schon zusammen. Ich organisiere Tagungen, Seminare oder Fortbildungen für unsere Neulinge. Im Grunde ist jeder willkommen und geeignet, der bereit ist, auf Kranke zuzugehen, und der sich der Aufgabe auch gewachsen fühlt. Aber wie man mit einem Rollstuhl umgeht, sollte man schon mal üben, und auch Grundkenntnisse über manche Krankheiten sind nötig, um keine Fehler zu machen im Umgang mit den Patienten. Wir wollen ja helfen.

Helfen, das war damals der eigentliche Grund für mich, Grüne Dame zu werden. Aber ziemlich schnell merkte ich, wie gut die Arbeit im Krankenhaus mir selbst tut. Erstens bleibe ich mit meinen eigenen Problemen auf dem Teppich, zweitens macht es mir das Älterwerden leichter, denn ich spüre, dass ich gebraucht werde. Und drittens gehe ich nach jedem Einsatz zufrieden nach Hause: mit einem Gefühl, wie man es hat, wenn man für einen lieben Menschen endlich genau das richtige Geschenk gefunden hat. Und deswegen sage ich immer: Ich arbeite zwar nicht für Geld, aber auch nicht umsonst.