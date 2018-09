In ein paar Minuten war alles gesagt. Ja, der Zwist mit EU-Kommissarin Loyola de Palacio ist beigelegt. Nein, Brüssel leitet wegen der Lkw-Maut kein Verfahren gegen Berlin ein. Ja, Berlin erstattet deutschen Spediteuren erst dann die Mineralölsteuer, wenn Brüssel sein Plazet gibt. So eindeutig wie am Dienstag dieser Woche war Verkehrsminister Manfred Stolpe selten.

Normalerweise ist er schwer zu packen. In Stolpes Büro in der Berliner Invalidenstraße hängt seit ein paar Wochen ein Ölgemälde des Berliner Schlosses: vor der Barockisierung, in ungewohnter Ansicht und deshalb nicht auf Anhieb zu identifizieren. "Wenn Sie wollen, können Sie sagen: Das ist ein echter Stolpe." Dann schiebt der Hausherr die Erklärung hinterher: "Man kann nämlich nicht gleich erkennen, was es ist."

Wer ist Manfred Stolpe? Einen wandelnden Kompromiss hat man den Mann genannt, dem durch die Tätigkeit als Kirchenjurist in DDR-Zeiten Lavieren und Moderieren zur zweiten Natur geworden sei. Schon vor dem Bau der Mauer war er der Verbindungsmann des Bundes der Evangelischen Kirchen im Osten und der Evangelischen Kirche im Westen Deutschlands. Er reiste, war Vermittler, Geldbote. Auch zwischen Kirche und Repräsentanten des DDR-Staates vermittelte Stolpe, und manche halten an dem Vorwurf fest, er habe sich dabei zu intensiv mit der Stasi eingelassen. Die Bürger von Brandenburg scherte das wenig. Sie machten ihn im Oktober 1990 zum Ministerpräsidenten, bis Juni 2002 war er im Amt.

"Ich bin ein Skatspieler…

Politrentner blieb Stolpe nur kurz. Im vergangenen Oktober rief ihn Gerhard Schröder in seine Regierung, weil Leipzigs Oberbürgermeister Wolfgang Tiefensee sich verweigerte und ein Bundeskabinett ohne prominenten Ossi nicht denkbar war. Schließlich verdankte Schröder den ostdeutschen SPD-Wählern den Verbleib an der Macht. Der 67-jährige Stolpe ließ sich in die Pflicht nehmen.

Aber was sucht er an der Spitze eines Ministeriums, das für Verkehr, Wohnungs- und Städtebau und den Aufbau Ost zuständig ist? Stolpe insistiert, er sei ein "Überzeugungstäter". Schwer zu sagen, was das bei ihm heißt. Kirchenmann und Landesvater war er aus Überzeugung. Aber überzeugt von Bundesverkehrswegeplan, Lkw-Maut und Börsengang der Deutschen Bahn? Er glaube, "dass Fragen der Mobilität und Verkehrsinfrastruktur wichtige Entwicklungshebel sind", formuliert er. Oder: Der Staat habe die "geradezu nationale Verpflichtung, die Attraktivität der Städte zu erhalten". Fast sichtbar wird die Missbilligung, wenn er von der "Zerfaserung und dem Auseinanderlaufen der Städte" spricht. Immerhin vergaß der Minister bei der Amtsübergabe nicht den Hinweis, er habe in DDR-Zeiten schon 100 Kirchen und 50 Gemeindehäuser gebaut oder erhalten.

Und die neuen Länder? Spontan kommt die Antwort: "Das ist mir natürlich eine Herzensangelegenheit." Also ein Minister für Ostdeutschland? Nein, so auch wieder nicht. Als Beauftragter der Bundesregierung für die Belange der neuen Länder sei er "eine Art Wachposten, der aufpassen muss, dass der Osten nicht hinten runterfällt". Aber gleich kommt wieder eine Korrektur: "Als Ostbeauftragter habe ich gelernt, für die strukturschwachen Regionen im Westen mitzudenken. Ich kann mich nicht lautstark für die Lausitz einsetzen und dabei übersehen, dass es auch in der Oberpfalz oder in Teilen von Rheinland-Pfalz Probleme gibt." Ja, auch Städte im Westen seien sanierungs- und modernisierungsbedürftig. Und Investitionsbedarf ins Straßennetz gebe es rund um Frankfurt oder Stuttgart genauso wie im Raum Halle/Leipzig. "Da kann man sich nicht hinstellen und eine weitere Autobahn für den Osten fordern, damit die Hühner darauf spazieren gehen können. Der Bedarf muss entscheidend sein."

Stolpes Etat ist mit aktuell 26 Milliarden Euro gut bestückt. Doch in Geldsachen begleitet ihn nicht gerade ein tadelloser Ruf. Vom "Brandenburger Weg" sprechen die Kritiker und meinen damit die Milliardeninvestitionen der Landesregierung in Prestigeprojekte: die erfolglose Rennstrecke Lausitzring, den inzwischen bankrotten Luftschiffbauer Cargolifter, das waghalsige Projekt einer Chipfabrik in Frankfurt.