Riva del Garda pflegt eine große Vergangenheit. Im Badeort am Nordufer des Gardasees erinnern die Straßennamen vor altitalienischen Villen an Rilke, Nietzsche und andere Gäste eines fernen Fin de Siecle, an große Zeiten. An diesem Wochenende freilich könnten die Außenminister der erweiterten Europäischen Union, geduckt unter den steilen Felsen des Roccetta, ihrem kleinen Kontinent eine düstere Zukunft bereitet haben. Dabei war die Atmosphäre durchaus eher entspannt, die Sonne glänzte milde, der See gab sich morgens still, abends angenehm bewegt. Die Windsurfer jauchzten in der Brise, trotz der auftrumpfenden Polizeiboote.Nur was man sich bei Tische zu sagen hatte, nun ja, die Argumente klangen giftig. Joschka Fischer hatte gedroht, und seinem polnischen Kollegen Wlodimiercz Cimoszewicz schmeckte das gar nicht. Der Finne Erkki Tuomioja räsonnierte kritisch, wogegen seine österreichische Kollegin Benita Ferrero-Waldner kurzerhand blank zog. En garde, hier geht es um Europas künftige Verfassung. Der Brüsseler Konvent hatte diese als Entwurf vor der Sommerpause vorgelegt, vom 4. Oktober an werden nun die Regierungen der 15 derzeitigen und der 13 künftigen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union in heikler Konferenz darüber beschließen müssen. Freilich waren diese Regierungen im Konvent mit ihren Vertretern höchstselbst präsent, und was sie am Ende unterschrieben, sollte darum eigentlich weitgehend ein Ehrenwort gewesen sein und gültig bleiben.Irrtum, vergangene Woche trafen sich, von der Wiener Regierung getrieben und von der Prager (mit der die Wiener wahrend der gesamten Verhandlungen über die EU-Erweiterung dauernd über Kreuz war, aber das macht nichts, alles vergessen, oder?) geladen, immerhin 16 der künftigen EU-Mitglieder zum Gegengipfel an der Moldau. Einziges Thema: Wie schreiben wir den von uns unterschriebenen Konventsentwurf doch noch um, in unserem Sinne, national, egoistisch und bloß nicht allzu gemeinschaftlich?Schon in Prag wurde deutlich: Zu viele haben zu viele Einwände, als dass das schöne Stück Prosa, von den Grundwerten bis zum Kleingedruckten, unberührt als Ausgabe letzter Hand einfach so Bestand haben könnte, so sehr sich das ein Joschka Fischer oder sein französischer oder belgischer Kollege auch gewünscht haben mögen. Den Spaniern und Polen etwa geht die Stimmgewichtung unter den Mitgliedsstaaten im Rat der Union gegen den Strich. Sie sehen sich als gewogen und für zu leicht befunden. Zu kurz gekommen vor allem im Vergleich zum Vertrag von Nizza, diesem unseligen Stückwerk an unpraktikablen, institutionellen Spielregeln aus dem Dezember 2000. Spanien kam damals sehr gut weg, Polen war gar nicht dabei und erntete, was es nicht gesät hatte. Deutschland hingegen reiste ganz zufrieden, aber irgendwie entsetzt über den Ablauf nach Haus, weil in Nizza etwas beschlossen wurde, was allenfalls diplomierte Mathematiker, aber kein Normalsterblicher je verstehen wird.Einwände gegen den Verfassungsentwurf aber auch von Schweden, Dänen, Finnen, den Spätlingen der europäischen Bewegung, erst recht von Polen, Letten, Esten, alle noch nicht drin im Club und dennoch schon munter dabei. Jeder pocht auf das Prinzip "Ein EU-Kommissar in Brüssel pro Mitgliedsland". Ansonsten ist freilich jedem an etwas anderem gelegen, Einsprüche en gros, die en detail diesen ganz passablen Kompromiss namens Konventsentwurf zu Staub zerreiben. Kurz, das Treffen in spätsommerlicher Sonne geriet zum Schlagabtausch unter den Parteien. War Bundesaußenminister Fischer wirklich gut beraten, in den vergangenen Wochen von Hauptstadt zu Hauptstadt zu tingeln, immer mit derselben Botschaft aus dem Flieger steigend: Rührt nicht an den Kompromisstext dieser Verfassung? In Helsinki wie in Prag traf er nur auf Ablehnung, so verschieden die Motive sein mochten. Und jetzt, in Riva del Garda, beschied ihm sein Warschauer Kollege barsch: Das ist doch Erpressung. Wir Polen sind endlich wieder eine Nation, souverän, und lassen uns nichts vorschreiben, schon gar nicht von euch Deutschen.Dabei hatte Fischer nur daran erinnert, dass wie immer in dieser Union alles mit allem zusammenhängt, die Erweiterung mit der Verfassung (früher, zu Helmut Kohls Zeiten, hieß das "Erweitern und Vertiefen"), und die Verfassung mit der künftigen Finanzverfassung der Union, die im Jahr 2005 ausgehandelt werden muss. Dabei geht es um Geld, Einfluss, Macht. Am Beispiel durchgespielt heißt das: Spanien oder Polen stellen sich besser, wenn sie die komplizierte Arithmetik von Nizza wahren und der viel einfacheren Regel des Konventsentwurfs wehren. Dieser sieht für alle gewichtigen Entscheidungen schlicht vor: Es bedarf der Mehrheit der Mitgliedstaaten plus 60 Prozent der gesamten EU-Bevölkerung, um eine Entscheidung durchzusetezen. Und es müssen sich zwei große und ein kleines Mitgliedsland zusammentun, um eine Entscheidung zu blockieren.Wenn es ums Geld geht, bedeutet dies, Deutschland mit Frankreich und, sagen wir: Belgien, können verhindern, dass etwa das arme Polen im EU-Haushalt mehr Geld bekommt. Wer unter den Kommentatoren also Madrid oder Warschau in diesem Waffengang einfach nur Prestigesucht unterstellt, der denkt zu kurz. Es geht um Macht, es geht um Geld. Fischers Botschaft brachte jedenfalls Spanier und Polen in Rage.Wie weiter nach dem Treffen im lieblichen Riva? Bis Dezember, so haben es die Italiener ehrgeizig ihren Partner aufgeschrieben, soll die Regierungskonferenz entscheiden. Im Grund könnte sie das viel schneller, schließlich liegen alle Argumente seit Jahren, spätestens seit Nizza gut lesbar auf dem Verhandlungstisch. In Wirklichkeit werden sie es bis dahin, so die Prognose der meisten Gäste am Gardasee, wohl nicht schaffen: Zu hart die Gegensätze, zu tiefgründig die Hintergedanken. Nehmen wir Östereich, unversehens zum Lieblingsfeind der deutschen Regierung avanciert, erst mit dem gesteuerten Treffen in Prag, jetzt mit einem 13-Punkte-Einspruch in Riva del Garda. Mischt sich in Wien womöglich Rache ins Räsonnement? Vor drei Jahren musste die frischgebackene Regierung um den konservativen Kanzler Wolfgang Schüssel erleben und durchleiden, wie sie von 14 Partnern unter Kuratel gestellt wurde, weil damals auch der Rechtspopulist Jörg Haider an die Macht kam. Europa wendete sich mit Grausen - und soll offenbar heute dafuer büßen.Oder Polen: So beglückt und beseelt von der wiedergefundenen Souveränität, dass es von dieser nimmermehr lassen mag - und dies just im Moment, da das Land, das sich jahrhundertelang (und gar nicht mal unbegründet) als verfolgter und gegeißelter "Christus unter den Nationen" fühlte, ins Mitgliedsbuch einer Gemeinschaft einschreibt, die Souveränität ganz anders, nämlich als Teilnahme und Teilhabe buchstabiert.Womöglich bleibt in den kommenden Wochen den Gralshütern des Gemeinschaftsgeistes in Brüssel, Berlin, gar Paris nur noch, wie es ein prominenter Teilnehmer am Gardasee formulierte, die Hoffnung auf ein spätes Pfingsterlebnis dieser Regierungskonferenz: "Da fallen feurige Zungen herab" und kommt Erleuchtung über allerlei dunkle Denker.