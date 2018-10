Menschenbilder, so nennt die Hamburger Kunsthalle eine Ausstellung von Gemälden Lyonel Feiningers (1871 bis 1956), die vom 24.Oktober2003 bis zum 1.Februar2004 einen weithin unbekannten Teil seines figürlichen Werks neu entdecken wird. Diese Literaturbeilage der ZEIT zur Frankfurter Buchmesse zeigt jetzt bereits mehrere der Bilder Feiningers, die der Maler seit 1907 aus seinen eigenen Karikaturen und aus der Lektüre von Literatur hat entstehen lassen: aus den Werken von Eugène Sue, Honoré de Balzac und Victor Hugo. Einzeln und miteinander bilden die Figuren eine einzigartig skurrile Gesellschaft: Der rote Clown von 1919 (Seite 20), Feiningers erstes Bild am Bauhaus in Weimar, Der weiße Mann von 1907 (Seite 79), sein erstes Gemälde überhaupt, und Der rote Geiger (Seite 102), der 1934 in den Ostseebadferien entstand, als die Nazis dem Künstler den Aufenthalt längst unangenehm machten. Der rote Geiger, auch Der rote Clown , beide aus Privatsammlungen, sind nun erstmals seit Jahrzehnten öffentlich zu sehen – Bilder eines Lesers für Leser.

Aktuelle Ausstellung:

Lyonel Feininger "Menschenbilder. Eine unbekannte Welt"

Kunsthalle Hamburg, 24. Oktober 2003 bis 1. Februar 2004; Katalog beim Hatje Cantz Verlag, 24,80 Euro