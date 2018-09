Nordirische Tristesse, alles wie gehabt. Hier sture Unionisten, dort trickreiche Republikaner, und am Ende liegt der Friedensprozess erst einmal wieder in Trümmern. So lautet ein weitverbreitetes Urteil in Großbritannien wie in Irland und auf den ersten Blick ist ein resigniertes Resumee durchaus verständlich. Schließlich kam es nicht zu dem historischen Durchbruch, von dem vorher hinter vorgehaltener Hand in London und Dublin geredet wurde. Beide Regierungen hatten hinter den Kulissen alles daran gesetzt, die Konfliktparteien zum Einlenken zu bewegen: Nach einer Serie von Vermittlungsgesprächen hatten sie den Eindruck gewonnen, das nordirische Patt beenden zu können. Tony Blair war trotz seines Herzflatterns bereit gewesen, sich persönlich in die Endphase einzuschalten, um den Deal zwischen protestantischen Unionisten und Sinn Fein/IRA unter Dach und Fach zu bringen. Doch als es vergangenen Dienstag zum Schwur kommen sollte, platzte der sorgfältig ausgehandelte Kompromiss, der Nordirland wieder die Selbstverwaltung ermöglichen sollte.

Seit Oktober vergangenen Jahres wird die Provinz direkt von London aus regiert. Parlament und Regierung in Belfast waren von der britischen Regierung suspendiert worden. Die nordirischen Parteien wollten nicht länger kooperieren. Durch die Suspendierung wurde zumindest der komplette Kollaps vermieden. London ließ das Karfreitagsabkommen von 1998, das die Gewaltenteilung zwischen katholischen und protestantischen Parteien vorschreibt, einfrieren, um damit ein völliges Scheitern zu verhindern. So zumindest war es das Kalkül der britischen Regierung. Und auch die Wahlen zur nordirischen Versammlung, die eigentlich längst hätten stattfinden sollen, waren ausgesetzt worden.

Doch der Grund für die krisenhafte Zuspitzung im Herbst 2002 sollte sich in dieser Woche erneut als unüberwindliches Hindernis erweisen. Die IRA mag sich nur zögernd von ihrem beachtlichen Arsenal trennen. Eigentlich hätte diese Abrüstung, die im verklausulierten nordirischen Politjargon nur als „decommisioning“ bezeichnet wird, mit Rücksicht auf die Gefühle von Sinn Fein/IRA, längst abgewickelt sein sollen. So sehen es jedenfalls die Unionisten. Selbst die moderaten Protestanten unter der Führung David Trimbles, des ersten Ministers der Provinz, kündigten die Zusammenarbeit auf, als sich herausstellte, dass Sinn Fein/ IRA das Mausen nicht völlig lassen mochte. Die republikanische Bewegung pflegte nach wie vor Kontakte zu internationalen Terrorgruppen, den Farc in Kolumbien, besorgte sich im Ausland neue Waffen und trieb in der Regierung in Belfast Spionage.

All das sollte diese Woche überwunden werden. In einer exakt vorbereiteten Choreographie der Ankündigungen. Sinn Fein Präsident Gerry Adams lieferte, wie erwartet, eine versöhnliche Rede ab, die IRA folgte mit einer Ankündigung weiterer Abrüstungsschritte. Danach verkündete der kanadische General John de Chastelain von der internationalen Abrüstungskommission, die IRA habe vor seinen Augen einen sigifikanten Teil ihres Waffenarsenals „unbrauchbar“ gemacht. Doch Unionistenführer David Trimble, unablässig von protestantischen Hardlinern bedrängt, reichte das nicht: Keine harten Beweise, zu vage, vor allem immer noch nicht das Wort vom „Ende des Krieges“ der IRA. Deshalb werden Trimble und seine Partei auch weiterhin nicht in eine nordirische Regierung zurückkehren.

Nun sind alle verärgert. London und Dublin finden, dass der kanadische General die substantiellen Zugeständnisse der IRA schlecht „verkauft“ habe. De Chastelain droht mit dem Rücktritt und verweist zu Recht darauf, die IRA poche auf Geheimhaltung. Währenddessen schieben sich die nordirischen Kontrahenten einander den Schwarzen Peter zu. Beide, Unionisten wie Republikaner, fühlen sich von der anderen Seite hintergangen. Die Wahlen, die London für den 26. November in der Provinz angesetzt hat, sind damit im Grunde sinnlos oder politisch gar schädlich. Die Hardliner beider Seiten, Sinn Fein bei den Katholiken und die DUP, die demokratischen Unionisten unter Referend Ian Paisley bei den Protestanten, werden zulegen. Das signalisieren alle Meinungsumfragen. Die moderaten Parteien in beiden konfessionellen Lagern, die SDLP, die katholische Socialdemocratic and Labour Party sowie die Unionisten David Trimbles, werden an Boden verlieren.

Doch es gibt eine andere nordirische Realität, an der auch diese ärgerliche Episode nichts ändert: In der einstigen Bürgerkriegsprovinz hat sich längst ein kleines politisches Wunder vollzogen, das selten gebührende Anerkennung findet. Der Friedensprozess, von John Major und seinem irischen Kollegen Albert Reynolds im Dezember 1993 begonnen, ist weit vorangekommen. Die Verhältnisse in der Provinz haben sich verbessert. Es gibt weder systematischen Bombenterror noch die Todeskommandos früherer Jahre. Die Straßen von Belfast und Londonderry sind des Abends nicht leergefegt, sondern pulsieren mit Leben. Selbst die sommerliche Marschsaison, die leicht die fundamentalistischen Leidenschaften beider Seiten entzünden kann, beginnt langsam ihren Schrecken zu verlieren. Der Terror ist zwar nicht „besiegt“, aber er hat seine destruktive politische Kraft verloren. Wenn Splittergruppen wie die Real IRA Bomben platzen lassen, was ihnen eher selten gelingt, handelt es sich um Nachhutsgefechte eines blutigen Konfliktes, der 1917 mit der Teilung der Insel begann und tausende von Opfern gefordert hat. Die Fundamentalisten schwimmen nicht länger wie Fische im Wasser breiter Zustimmung. Es fehlt ihnen die soziale Basis.

Auf beiden Seiten der nordirischen Konfliktlinie haben sich die entscheidenden Akteure gegen Gewalt entschieden und den Pfad demokratischer Politik eingeschlagen. Gerry Adams bringt zusammen mit Martin McGuiness die republikanische Bewegung Schritt für Schritt dazu, auf den armed struggle zu verzichten und die Wahlurne als Mittel der Politik zu akzeptieren. Mehr noch: Sinn Fein/IRA haben sich damit abgefunden, dass Nordirland solange britisch bleiben wird, wie dies eine Mehrheit der Bevölkerung will. Für die republikanische Bewegung stellt das einen dramatischen Bruch dar mit der eigenen Vergangenheit. Noch vor 10 Jahren wäre ein Führer von den eigenen Leuten erschossen worden, hätte er den Verzicht auf die Einheit gefordert. Im Namen der mythisch verklärten irischen Republik hat die IRA Jahrzehnte lang gebombt und gemordet. Sie verstand sich als der einzige legitime Wahrer des nationalen Interesses, von der Geschichte dazu verpflichtet, solange Blut zu vergießen, bis Irland frei und einig wird. Nun gibt die IRA einen Teil ihrer Waffen preis, und - wie zögerlich auch immer - ist die ein Akt, der noch vor kurzer Zeit als Verrat gegeißelt worden wäre. Eine Bewegung des Kampfes mutiert langsam in eine politische Organisation, wie trickreich ihre Protagonisten auch handeln mögen, wie sehr sie sich einer gewundenen Rhetorik bedienen, um das Ungeheuerliche des Wandels nicht offen einzugestehen.