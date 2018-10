Ein weiser Mann, vielleicht war es auch eine Frau, hat einmal den Satz geprägt: Prognosen sind eine komplizierte Sache, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Wie wahr! Und man kann getrost hinzufügen, dass die Erkenntnis besonders für Konjunkturprognosen gilt. Gerade eine Woche ist es her, dass die sechs größten deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Herbstprognose veröffentlichten, der Sachverständigenrat ist im November dran, Banken und Verbände publizieren ihre eigenen Vorhersagen. Die Zahlen weichen von einander ab, aber eines ist allen Prognosen gemeinsam: der Zusatz „ohne Gewähr“. Denn wären die bisherigen Prognosen für die deutsche Konjunktur nur annähernd eingetreten, dann müsste sich die Wirtschaft längst auf dem Weg nach oben befinden.

Aber vielleicht klappt es ja jetzt. Das ifo Institut in München, eine der besten Adressen für ökonomische Fragen, hat gerade seinen monatlichen Geschäftsklimaindex veröffentlicht, und der verbesserte sich zum sechsten Mal in Folge. Dieser Index ist ein so genannter Frühindikator. Er sagt nicht, dass die deutsche Wirtschaft schon wächst, sondern was die Unternehmen von den kommenden Monaten erwarten. Sechs positive Werte hintereinander sind ein solides Zeichen von Optimismus, nicht mehr und nicht weniger. Sie deuten darauf hin, dass die Bereitschaft zu investieren wächst und dass die Hoffnung, damit Gewinne zu erzielen, größer wird. Frühindikatoren wie der ifo-Index zeigen also eher psychologische als realwirtschaftliche Veränderungen an. Sie deuten in eine Richtung, bieten aber keine Wachstumsrate.

Doch selbst da ist Vorsicht geboten. Immer wieder in den vergangenen Jahren brach ein scheinbar klarer Trend plötzlich ab, weil Störfaktoren die Stimmung kippen ließen. Das lässt sich auch in der aktuellen Situation der deutschen Wirtschaft leicht ausmalen. Wenn die Reformprojekte der Bundesregierung - von der Rente über die Krankenkassen bis zur Steuerreform - in ein großes Fiasko statt in rechtskräftige Gesetze münden, dann kann es mit dem Optimismus in den Unternehmen schnell vorbei sein. Wenn die Rentenbeiträge und damit die Lohnnebenkosten weiter steigen, schwindet die Hoffnung auf neue Arbeitsplätze. Wenn Hans Eichels ohnehin schon desolaten Finanzen weiter außer Kontrolle geraten, schwindet das Vertrauen in die Regierungspolitik weiter. Also: Die Stimmung ist gut, die Politik muss jetzt das Ihre dazu tun. Dann kann das von den Instituten für 2004 vorausgesagte Wachstum von 1,7 Prozent tatsächlich kommen. Natürlich wie immer: ohne Gewähr.