14th European Students’ Conference der Berliner Charité; 7. Deutschen Physikerinnentagung an der Uni Augsburg; Bewerbung für dreimonatigen Arbeitsaufenthalt in Afrika, Asien, Lateinamerika oder Südosteuropa; Drehbuchseminare in Hamburg und Berlin; Seminar "Profit for Non-Profits" in Hamburg; Konferenz zum Thema "Qualität der Weiterbildung" in Berlin