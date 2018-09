Zwei Romane von Eric-Emmanuel Schmitt sind in kurzer Folge in Deutschland erschienen: Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran und Oskar und die Dame in Rosa. Sie sind beide innerhalb einer Stunde zu lesen, sie sind im selben kulleräugigen Kinderton gehalten, sie stehen beide auf den Bestsellerlisten, und daran sind nicht nur Elke Heidenreich und ihr großes Herz für schlechte Bücher schuld. Auch in Frankreich ist der 43-jährige Roman- und Theaterautor Schmitt ein Star, dem die Mühen um die Verniedlichung des Ernsten reichlich vergolten werden. In Deutschland maulte nur noch die Literaturkritik über die treudoofe Ballade von den Letzten Dingen.

Wie kalkuliert Eric-Emmanuel Schmitts rührende Verkaufserfolge über das Verlassenwerden, die Krankheit, die Einsamkeit, den Holocaust, Gott und das Sterben tatsächlich sind, ist allerdings bisher selbst in Frankreich noch nicht bemerkt worden. Denn hinter beiden Erfolgsromanen versteckt sich ein anderer Erfolgsroman aus dem Jahr 1975, den Monsieur Schmitt (die Schweizer Weltwoche hat es als Erste entdeckt) für seine Zwecke geplündert hat. Das Original heißt Du hast das Leben noch vor dir, hat den Prix Goncourt gewonnen, ist mit Simone Signoret in der Rolle der Madame Rosa verfilmt worden und stammt von Romain Gary, Diplomat und Bestsellerautor, geboren 1914 in Moskau, aufgewachsen in Warschau und Nizza, erschossen mit einem Smith&Wesson-Revolver in Paris im Jahr 1980. Sein Buch ist die Retorte, aus der der Kitsch kommt, samt Monsieur Ibrahim, Oma Rosa, Momo, Oskar, dem Kinderton, dem Todesmotiv, den netten Nutten, tapferen Zuhältern und philosophierenden Kleinladenbesitzern, die bei Schmitt zum Teil nicht einmal ihre Namen ändern mussten. Dennoch sind Schmitts Romane kein Plagiat, sondern eine verschönerte Ikea-Ausgabe des Originals, in dem die Heldin noch fett und kahl, der Tod stinkend und schwer und das Leben überhaupt unaufgeräumter war.

Kindsein ist kompliziert. Erwachsenenromane aus Kinderperspektive sind noch komplizierter. Schmitts infantiles Tremolo des Tiefsinns und der Aufrichtigkeit ist nicht zufällig aus zweiter Hand. Die Gnadenlosigkeit und Ungebundenheit des Kinderblicks haben nur wenige Autoren je literarisch übersetzen können. Agota Kristofs Roman Das große Heft sollte jeder lesen, dem das Gerede von dem komischen Geschenk, das das Leben ist, und der brennenden Liebe im Herzen von Oma Rosa den Kopf verdorben hat. Am besten sollte man ein Echtheitssiegel für Literatur einführen. Woran man echte Literatur untrüglich erkennen kann? Sie lässt sich nicht nachmachen.