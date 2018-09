Jazz kann verdammt langweilig sein. Ich ein Solo, du ein Solo, jumpender Orgelton, gezupfter Bass und das Wischen des Schlagzeugs. Ein leichter Hang zum swingenden Combo-Ambiente war Van Morrison nie abzusprechen. Wenn Jazz, dann klang das eher nach Mainstream als nach kurvigen Nebenstraßen. Auch seine jüngsten Begleiter fallen durch gepflegte Qualität auf, den eigenen Ton sucht man vergeblich, sie fordern ihren Herrn und Sänger nicht. Und doch, es ist deren federnde Unterlage, die den Iren jetzt wieder befreit - vom bemühten Soul wie vom Potpourri der letzten Alben - What's Wrong With This Picture? ist eine Erlösung.

Unvergleichlich, die kleine, gedrungene Gestalt - mit Hut und getönter Brille zum grauen Anzug -, die Stimme im Wechsel zwischen Schimpfen und Streicheln, schleicht sie sich in ein mondlichtiges Streicherarrangement hinein, das gewöhnlich nur Ray Charles zusteht. Er lacht, er swingt, er singt den Blues, immer mehr den Blues, er hollert und dehnt - Jazz Me Blues. Manchmal wird er zu plakativ, zeigt er die gute Laune so offensichtlich vor, als misstraue er ihr, schnippt es ihn zu sehr in den Fingern. Natürlich erzählt er von seinen alten Problemen, dass man ihm eine Rolle aufdränge, nach der er nie gefragt habe, dass er nur seine Musik mache wolle: Ich-bin-es, ich-bin-es-nicht, ich-bin-es, ich-bin ... Auch mit 58 kann er nicht davon lassen.

Doch diesmal hört man auf anderes (Blue Note 93651). Van Morrison ist beim traditionsreichen Jazzlabel Blue Note angekommen, dort, wo Erwachsene Erwachsenen zuhören, dort wo die Cover so grafisch streng sind, wie die Musik melodisch konsumierbar bleibt. Kein Poplabel also, das sich wundert, wenn einer ihrer Künstler den Saint James Infirmary singt und nebenbei "Sartre and Camus, Nietzsche and Hesse" zu Zeugen ruft. Er muss sich nicht fragen lassen, warum er sich von Mr. Acker Bilks traumhafter Klarinette begleiten lässt, die schillernde Seifenblasentöne in der Luft schweben lässt, warum er so unwiderstehlich fröhliche Songs wie Once In A Blue Moon schreibt. Und für alle, die es immer noch nicht wissen, zählt er die Zutaten seiner Musik auf: "I'm singing Jazz, Blues & Funk / Baby that's not Rock 'n' Roll / Folk with a beat / And a little bit of Soul."

P. S. 1986 trat der Trompeter Chet Baker mit seinem Trio in London auf. Zu drei der Songs kam Elvis Costello dazu, ein Lied sang Van Morrison zusammen mit dem lyrischsten und traurigsten aller weißen Jazztrompeter: Send In The Clowns. Zwei der großen Poeten des 20. Jahrhunderts für dreieinhalb Minuten (Chet Baker, Live At Ronnie Scott's, inakustik 6054 DVD). Manchmal kommt Van diesen Momenten wieder nahe.