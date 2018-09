Veteranenliteratur ist mit Vorsicht zu genießen. Als Sieger gefeierte Soldaten gefallen sich in der Rolle der Helden und reden oder schreiben entsprechend. Und Verlierer nutzen das Buch in der Regel als Waffe in ihrem nachträglichen Kampf um Anerkennung. Texte, die nicht in dieses zu Recht schlecht beleumundete Muster passen, sind rar. Zumal in einer Gesellschaft wie den USA, wo das Militär in den letzten Jahren sein gesellschaftliches Prestige auf beispiellose Art gemehrt hat.

Den Autor Anthony Swofford aber wird man sich merken müssen. Acht Jahre nach seinem Abschied hat er Erinnerungen an die Zeit bei den U.S. Marines vorgelegt – an die Ausbildung im Alter von 17, an den Krieg gegen die irakischen Invasoren in Kuwait und die Rückkehr in die Welt der Zivilisten. Hier schreibt einer, der nichts bereut und vielleicht alles noch einmal machen würde. Und der zugleich nichts beschönigt, der weiß, dass er sich für den Rest seiner Tage in einem verpfuschten Leben einrichten muss. Wie Swofford Stolz und Verzweiflung zur Sprache bringt, wie er mit der Wut auf sich und gegen seine Mitmenschen umgeht ist fesselnd und beklemmend zugleich. Und vor allem lehrreich, zeigt es dem Leser doch, wie man Leid thematisieren kann, ohne in Selbstmitleid zu verfallen, dass Verständnis und Empathie weder auf billiges Entschulden noch auf vordergründiges Mitgefühl angewiesen sind. Seit den Erzählungen von Tim O’Brien und Philip Caputo über den Krieg in Vietnam hat es dergleichen nicht gegeben.

Zum Politikum wird das Buch, weil es der amerikanischen Gesellschaft – und nicht nur ihr allein – die menschlichen Kosten des Krieges vorrechnet. Ob legitim, unausweichlich oder willkürlich, jeder Waffengang verschleißt die Leben derer, die freiwillig oder gezwungenermaßen daran teilnehmen. Swofford und seine Kameraden gingen nicht zum Militär, weil sie töten wollten. Sie suchten nach Wegen aus einer familiären oder sozialen Enge und wurden von den Werbern des Marine Corps mit dem Versprechen eines aufregenden Lebens auf den Haken genommen. Was als spätpubertäres Streben nach neuen Werten begann, endete im Gefühl der eigenen Wertlosigkeit. Kaum ein anderer Autor hat einen vergleichbar klaren Blick dafür, womit der Erfolg des Frontkämpferdrills und die tagtägliche Erfahrung von Demütigung bezahlt werden: mit dem Verlust sozialen Vertrauens und der Reduktion des Horizonts auf die enge Welt des platoon. Man könnte auch von einer kalkulierten Regression sprechen, die sich in Hass und Brutalität ihr Ventil sucht – auch über den Tag der Entlassung hinaus.

Was bleibt, ist eine durch nichts zu bändigende Frustration. Kampferprobte werden die Gespenster der Schlacht nicht mehr los. Andere hadern mit dem schnellen Ende des Krieges: Als Saddam Hussein 1991 die Waffen streckte, hatten Swofford und seine Kameraden erst ein paar Scharmützel hinter sich. Und hielten sich für schlechte Marines, wenn nicht für schlechte Menschen, weil sie nur wenige Feinde mit eigener Hand getötet hatten. Nicht zufällig wird am Ende des Buches der Auftritt eines Vietnamveteranen erwähnt, der die Heimkehrer als "sauber gebliebene Krieger" begrüßt. Der Autor weiß es besser – und schenkt dem Mann nur ein mitleidiges Lächeln.

Anthony Swofford sucht keinen Trost und macht seinen Lesern wenig Hoffnung. Aus seiner Sicht scheint jede Generation von Soldaten dazu verdammt, die Fehler, Dummheiten und Verbrechen ihrer Vorgänger zu wiederholen. Dass sein Buch in den USA ein überwältigender Erfolg ist, steht dem nicht entgegen. Zumindest so lange nicht, wie die Antwort auf den Terror allen Rückschlägen zum Trotz allein im Militärischen gesucht wird. Bernd Greiner