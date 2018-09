Das Interview von Harro Albrecht schafft es auf relativ kleinem Raum, die wesentlichen kulturellen Vorurteile gegen die weibliche Zeugenfähigkeit zu reproduzieren. Heißt es doch im Untertitel: Warum Herzpatienten sich besser erinnern und Frauen schlechte Zeugen sind. Der interviewte René Hurlemann spricht, was skandalös genug ist, "lediglich" davon, dass Frauen in bestimmten Situationen möglicherweise "schlechtere" Zeugen seien. Harro Albrecht leitet - nochmals verkürzend - daraus ab, dass Frauen "schlechte Zeugen" sind.

Viel interessanter sind in diesem Zusammenhang doch die kulturellen Aspekte, die dazu beitragen, dass Vertreterinnen des weiblichen Geschlechts immer noch weniger glaubwürdig erscheinen als Vertreter des männlichen. Sicherlich hätte man mit Hurlemanns Studie auch den ganz anderen Schluss ziehen können, nämlich dass auch Männer in ganz bestimmten Situationen "schlechte(re) Zeugen" sind. Derartige, nach Geschlecht polarisierende Fragestellungen im Hinblick auf die Glaubwürdigkeit von Zeugen - wie sie übrigens immer noch in juristischen Lehrbüchern zur Glaubwürdigkeitslehre zu finden sind - sorgen lediglich dafür, dass Frauen weiterhin als "problematische" Zeugen betrachtet werden, "dass Informationen, die von Männern ausgehen, mehr Glauben geschenkt wird als denselben Fakten, wenn Frauen sie vermitteln" (Ruth Klüger).

Dr. Christine Künzel, Hamburg