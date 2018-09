Zuerst war es nur so ein Gefühl. Nein, sogar eine Gewissheit: Irgendwo in Barcelona würde ich sie finden. Wahrscheinlich in der Altstadt. In einem Laden, der auf so etwas spezialisiert ist. Kann sein, dass ich mir so sicher war, weil ich sie schon einmal gesehen hatte. In einem Schaufenster vielleicht, im Vorübergehen. Früher einmal, bei einer unserer regelmäßigen Shoppingtouren. Als ich noch nicht so genau wusste, dass ich sie wollte. Besser gesagt: dass ich sie brauchte.

Doch Barcelona ist groß, seine Altstadt ein schwer verständliches Gewirr von Gassen und Gässchen, strukturiert nur durch drei große Straßenzüge: die Ramblas, die Avinguda Portal de l’Àngel, die Via Laietana. Und in jedem Haus ein Laden, der sich ganz auf ein bestimmtes Angebot konzentriert. Es gibt den Laden (1), der nur Stockfisch verkauft, und in derselben Gasse ein Geschäft (2) nur für Honig. Es gibt ("seit 1916") die Spezialbuchhandlung (3) für Bergsteiger, und es gibt S’Avarca de Menorca (4), wo man nur Menorca-Sandalen verkauft, jene Ursandalen mit einer Sohle aus gebrauchten Autoreifen, mit einem Lederband über dem Vorfuß und einem schmalen Riemchen über der Ferse. Sonst nichts. Im Sommerurlaub, am Meer, sind sie ein Symbol für das einfache Leben und die Weisheit des Traditionellen. Hineinschlüpfen, losmarschieren – Menorca-Sandalen sind elegant genug für den Aperitif bei Freunden, bieten aber ebenso sicheren Halt beim Kräutersammeln auf den Klippen.

Jetzt aber suche ich anderes Schuhwerk. Etwas für den Rest des Jahres. Etwas, das man auch mit Socken tragen kann und zu langen Hosen. Etwas aus Glattleder, in Dunkelbraun am besten, rundum geschlossen und mit einer Untersohle aus Leder.

Nun ist Barcelona, das Einkaufsparadies, auch voller großer Schuhläden. Besonders an der Fußgängerstraße Portal de l’Àngel reiht sich einer an den anderen und dann noch einmal jenseits der Plaça de Catalunya, am Carrer de Pelai. Die Niederlassungen von Camper (5) führen die bequemsten und Jaime Mascaro (6) die elegantesten Schuhe der Welt – für viel, viel weniger Geld als zu Hause.

Aber diesmal will ich etwas Besonderes. Diesmal muss ich weitersuchen.

Bei unserem Rundgang durch das gotische Viertel stehe ich wie immer lange vor dem altmodischen Messerladen (7) an der Plaça del Pi, und wer mich dabei beobachtet, muss sich ernsthafte Sorgen machen: Warum nur leuchten die Augen eines seriös gekleideten Herrn so, wenn er Vitrinen mit Dutzenden von Messern aller Größen und Arten sieht? Breite, schmale, lange, kurze Messer, mit Griffen aus Metall, Holz und Horn?

Ich gebe zu: Ich muss da immer an Araceli Segarra denken, die katalanische Mount-Everest-Bezwingerin, eine gefährlich schöne Frau mit hypnotisierenden Augen. "Ich liebe Messer", hatte sie einmal gesagt und mich dabei so eigenartig angesehen. Ich bin sicher: Sie ist auch Stammkundin an der Plaça del Pi. Betritt mindestens einmal in der Woche den Laden, zieht eine Nummer und wartet geduldig, bis sie an der Reihe ist, ihren Wunsch äußern darf und bis einer der außergewöhnlich höflichen Herren Verkäufer ein samtenes Tuch auf der Theke vor ihr ausbreitet und ihr die Ware vorlegt. Diesmal vielleicht ein kleines Knochenbeil? Oder ein Ausbeinmesser?

An der Ecke zum Carrer de la Palla, schon am Weg in Richtung Kathedrale, hat vor zwei, drei Jahren Caelum (8) eröffnet, der "Himmel", ein Feinkostladen, der nur Produkte aus Klöstern führt: Käse, Wurst, Süßigkeiten, Wein, Likör und – Absinth. Grün und gefährlich sieht er aus, und wer je zu viel davon probiert hat, etwa in der Marsella Bar, drüben auf der anderen Seite der Ramblas, der ahnt etwas von den Gewissensbissen der Mönche, die ihn destillieren. Pures, halluzinogenes Rauschgift zu machen!