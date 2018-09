Ob sich Menschen als Ich-AG vermarkten, ob Universitäten Bildung in Budgets planen oder sich jeder Einzelne schon um der Altersvorsorge willen mit Aktien, Fonds und anderen Geldanlagen herumschlagen muss – die Welt scheint immer ökonomischer zu werden. Und jetzt noch Wirtschaft fürs Kinderzimmer. Geht das zu weit? Oder braucht es genau das, um die Kleinen frühzeitig auf die berechnende Welt da draußen vorzubereiten?

Das Schöne an Nikolaus Pipers Geschichte der Wirtschaft ist, dass sie auf unaufdringliche Art zeigt: Ökonomie gab es immer. Wirtschaftliche Kräfte, die das Schicksal ganzer Völker bestimmen, tauchen nicht erst im Kapitalismus auf, sie gehören zur Kulturgeschichte des Menschen, seit der Antike bis heute. So erscheint das römische Reich bei Piper als ein frühes Beispiel einer globalisierten Wirtschaft. Rund um das Mittelmeer – für die Menschen dort die gesamte bekannte Welt – waren alle Winkel des Imperiums durch Schifffahrtsrouten und Straßen verbunden, überall konnte man mit dem gleichen Geld bezahlen, überall galt das römische Rechtssystem. Wie wichtig Recht und Währung, Privateigentum und sichere Handelswege für die Wirtschaft sind, zeigte sich, als das Römische Reich zerfiel und der Fernhandel am Mittelmeer zusammenbrach.

Piper kann solche Zusammenhänge ungeheuer einfach darstellen. Er führt in ökonomische Begriffe ein, beschreibt, wie die Menschen der Jungsteinzeit die Landwirtschaft entdeckten, erklärt an Kain und Abel Vor- und Nachteile von Arbeitsteilung und zeigt, wie revolutionär die Tontafeln der Sumerer als eine erste Form von Verträgen wirkten. Später begegnen dem Leser dann Lenin, Marx, Keynes und Ludwig Erhard.

Vor allem die ersten Kapitel sind fantasievoll erzählt. Da streiten Schamanen und Häuptlinge am Lagerfeuer miteinander, da legen Karthager Waren an ein Ufer in Nordafrika und warten auf ihren Schiffen, bis die Einheimischen Gold daneben legen. Andere Abschnitte erinnern leider an einen kenntnisreichen, aber eben auch etwas nüchternen Vortrag, doch immer gelingt es, all die ökonomischen Phänomene, ob Inflation oder Merkantilismus, einfach, kurz und präzise zu erklären. Die zweite Stärke des Buchs, das kürzlich mit dem Deutschen Jugendbuchpreis wegen der liebevollen und schönen Austattung prämiert wurde, liegt übrigens darin, Wirtschaft nicht isoliert zu betrachten, sondern sie in Politik und Kultur einzubetten. Piper spannt den Erzählbogen über die Epochen, er reicht von der Antike bis zur Gegenwart und führt zu einem historischen und ideengeschichtlichen Überblick, wie ihn Schule kaum zu vermitteln vermag.

Profitieren können nicht nur jugendliche Leser, sondern auch die Eltern. Zwar gibt es keine nutzwertigen Informationen für den Umgang mit Geld, noch ist eine unkritische Beschreibung des "Marktes" zu befürchten. Aber Piper, der das Wirtschaftsressort der Süddeutschen Zeitung leitet, schildert unideologisch die Geschichte ökonomischer Ideen, Irrtümer und Wiederentdeckungen – und liefert einen anschaulichen Beleg dafür, dass Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge zur Bildung gehört.

Nikolaus Piper: Geschichte der Wirtschaft

Verlag Beltz & Gelberg, Weinheim 2003; 172 S., 16,90 Euro (ab 12 J.)