Männern ist Kuchenbacken so wesensfremd wie Babypflege. Wir können es lernen, notgedrungen, so wie wir Babys, sofern es unsere eigenen sind, aus- und einwindeln können. Aber ich habe noch keinen Mann gesehen, der sein Baby gestillt hätte. So sind auch Tortenkünstler, die mit Spritztüllen und Konditorschüsseln umzugehen wissen, rare Außenseiter, denen wir Dropslutscher Bewunderung und Ehrfurcht entgegenbringen. Und etwas Unverständnis. Denn wie kann jemand, der es gerade mal schafft, seinen Achtzylinder über den Nürburgring zu bewegen, wie kann so einer mit 80 Gramm Zucker, 200 Gramm Mehl und 4 Eiern gleichzeitig hantieren? Von zusätzlichen Nüssen und eingeweichten Rosinen ganz zu schweigen.

Ich habe als Kind gelernt, wie man Pfannkuchen backt, und mich fürs Kuchenbacken nur interessiert, weil ich den rohen Teig aus der Schüssel kratzen durfte. Das blieb so, bis Frauen in mein Leben traten. Sie pflegten einen routinierten Umgang nicht nur mit Babys, sondern auch mit Mehl und Zucker. Einige kreuzten meinen Weg, die kannten das Geheimnis des lockeren Käsekuchens und waren in der Anwendung von Hefe geübt. Von anderen, die Backpulver und Gelatine ins Haus schleppten, habe ich mich schnell wieder getrennt.

Hinterlassen haben diese wackeren Bäckerinnen einige Fragen. Da ist beispielsweise der Mürbeteig. Er wird, wie man weiß ("wie frau weiß", muss es richtig heißen) mit den Fingern gerieben, sodann nach traditionellen Anweisungen zur Kugel geformt und in den Kühlschrank gelegt, wo er sich ausruhen soll wie ein Opa.

Nun bin ich Opa, aber niemand verlangt von mir, mich im Kühlschrank auszuruhen. Das sollte zu denken geben. Es denkt aber niemand darüber nach. Also ist die Teigkugel nach einer Stunde Siesta halb gefroren, jedenfalls viel zu hart, um sie flach ausrollen zu können. So bin ich denn nach langer Beobachtung und vielen missratenen Versuchen zu der Erkenntnis gelangt, dass der Mürbeteig nicht in den Kühlschrank und nicht einmal ruhen muss! Da erhebt sich die nächste Frage: Was muss er denn? Nichts muss er. Das ist das erste Gebot bei der Herstellung von Mürbeteig. So einfach ist das.

Viel komplizierter scheint mir das unerklärliche Werden eines Hefeteigs. Hefen spielen im Weinbau eine große Rolle, das weiß ich. Auch bei der Käseherstellung sind sie wichtig. Auf welche Weise aber ein Gugelhupf gleichzeitig so locker werden kann und so saftig, so lecker und leicht, das wird mir auf ewig verborgen bleiben wie die Tatsache, dass aus einem rülpsenden, spuckenden und kreischenden Baby eine niedliche Göre werden kann, die später Philosphie studiert und für die Herabsetzung des Rentenalters demonstriert.

Da ist zunächst die Wahl der richtigen Hefe. Es gibt Bäckerhefe, und es gibt Trockenhefe. Es gibt auch Hefe im Supermarkt zu kaufen, und um die Verwirrung komplett zu machen, lauert irgendwo auch noch die Bierhefe. Das ist der Moment, wo ich sage: "Komm, wir kaufen den Gugelhupf im Café Burger!"

Eine folgenschwere Aufforderung. Denn obwohl der Gugelhupf des Cafés Burger in Lahr am Schwarzwald der ultimative Gugelhupf östlich des Elsass ist, weckt mein Vorschlag (wie jeder Vorschlag von mir) in der Kuchenbäckerin den Geist des Widerspruchs. Der Gugelhupf wird zu Hause gebacken, basta! War der letzte hausgemachte Gugelhupf etwa nicht ganz vorzüglich? Er war es, gebe ich zerknirscht zu, und bitte um mein Kochbuch.

Da steht das Rezept auf der Seite 101 im Kapitel Verschiedenes und ist ganz einfach.