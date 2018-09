Rechtzeitig zur Haushaltsberatung peppte der Bundesrechnungshof am Dienstag die trübe Berliner Stimmung auf, indem er Fälle regierungsamtlicher Unregelmäßigkeiten präsentierte. Wieder sind so Sachen darin zu entdecken wie die vom Landesverteidiger zugekauften Schraubendreher für 211,41 Euro pro Stück, die man auch für 19,89 Euro hätte beschaffen können (Rechnungsprüfer lieben es genau). Der Spaß hört freilich auf, wenn der Leser erfährt, dass das Wirtschaftsministerium zwei seiner Forschungsbehörden mit Geld fütterte, das eigentlich für die Förderung des Mittelstandes gedacht war: Die Bundesanstalt für Materialforschung und die Physikalisch-Technische Bundesanstalt sind zwar erste Adressen, aber von Schröders toller Innovationsregierung offenbar nur unter der Hand zu bezahlen, durch Zweckentfremdung von Steuergeldern. Den fettesten Vogel schoss indes das Berliner Robert Koch-Institut (RKI) ab, das dem Gesundheitsministerium untersteht. Mehrere hunderttausend Euro (die genaue Zahl konnte selbst der Rechnungshof nicht ermitteln) wurden für den üppigen Ausbau von Räumlichkeiten der Institutsgranden verplempert. Darauf angesprochen, reagierte man verschnupft. Das RKI müsse international was darstellen. So hatten es beim letzten Mal auch die Forschungsfürsten aus der Fraunhofergesellschaft gesehen. Sie mussten die beanstandeten Dienstlimousinen inzwischen zurückgeben. Es bleibt ein unguter Eindruck: Deutschlands Forschung ist unterfinanziert - doch an der Spitze mangelt es zuweilen weniger an der materiellen als an der moralischen Ausstattung.