In so schweren Zeiten wie diesen sind gute Nachrichten gefragt. Eine kommt vom Bund der Versicherten (BdV): Viele Lebensversicherungskunden, möglicherweise sogar Millionen, hätten die Chance, von ihrer Lebensversicherung Geld zurückzubekommen – und zwar bis zu mehreren tausend Euro. Die Kunden müssten nur hartnäckig die Abschlusskosten zurückfordern und klar machen, dass sie andernfalls entschlossen wären, ihr Recht vor Gericht einzuklagen.

Frank Braun, Geschäftsführer des BdV, verweist dabei auf Erfolgsgeschichten wie etwa die aus Hannover, wo ein klagender Versicherungsnehmer von der Allianz Leben nachträglich rund 1000 Euro an Gebühren erstattet bekam. Den bislang größten Coup indes landete ein Kunde der Bayern-Versicherung, die zur Versicherungskammer Bayern gehört: Ihm wurden nach einem Prozess vor dem Oberlandesgericht München exakt 9913 Euro zuzüglich 1691 Euro für Prozesskosten überwiesen.

Zum Verhängnis wurde in dem Verfahren der beklagten Versicherung das übliche, für den Assekuranzkunden völlig intransparente Verfahren zur Berechnung von Provisionen, die Versicherungsvermittler beim Abschluss eines Vertrages erhalten. Die für den Kunden höchst nachteiligen Kosten werden in der Regel bis heute nicht ausdrücklich beziffert. Als Anhaltspunkt kann der Kunde allenfalls eine Hochrechnung anstellen: Er kann die Summe aller künftig von ihm zu zahlenden Prämien ermitteln und dann ausrechnen, wie viel vier Prozent davon sind. Bis zu dieser Höhe darf ihn der Lebensversicherer mit Abschlusskosten direkt belasten. Selbst bei kleinen Monatsprämien ergeben sich so bei langen Laufzeiten üppige Beträge.

Die Lebensversicherer oder ihre Vertreter verraten darüber lieber nichts. Aus gutem Grund. "Bekämen die Kunden gleich zu Beginn die Kosten genannt, würde das abschrecken", sagt Michael Kronenberg, gerichtlich zugelassener Versicherungsberater. Er ist überzeugt: "Würde der Vertreter nach dem netten Gespräch die Hand aufhalten und sofort 1000 oder 2000 Euro Beratungsgebühr kassieren, würden viele Anträge erst gar nicht unterschrieben."

Provisionen verschleiert

In der Praxis läuft es deshalb so: Die Abschlusskosten rechnet der Versicherer als Schulden des Kunden an und bucht den Betrag als eine Art Kredit auf das Kundenkonto. Das Verfahren nennt sich "Zillmerung". Die Prämien in den ersten Jahren der Vertragslaufzeit dienen dann im Wesentlichen dazu, diese Schulden zu tilgen, und genau das ist der Grund, warum es bei Vertragskündigungen in den ersten Jahren so wenig von den gezahlten Prämien zurück gibt.

Auch langfristig ist dieses Verfahren für Kunden finanziell nachteilig. Denn in den ersten Jahren nach Vertragsschluss ist kein oder nur wenig Kapital vorhanden, das verzinst werden kann. Der für Geldanlagen wichtige Zinseszinseffekt setzt also erst später ein. Würden die Abschlusskosten nach und nach getilgt, wäre die spätere Auszahlung je nach Laufzeit deutlich höher.

Der IV. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes (BGH) wollte diese Verschleierungstaktik nicht akzeptieren und entschied deshalb am 9. Mai 2001 in zwei Fällen (IV ZR 138/99 und IV ZR 121/00), dass die weitgehend einheitlich verwendeten Vertragsklauseln der Lebensversicherer zu den Abschlusskosten unwirksam seien, "weil sie dem Versicherungsnehmer etwaige wirtschaftliche Nachteile nicht deutlich vor Augen führen".