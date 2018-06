Genau vor zwei Jahren stellte die Pisa-Studie unseren Schulen ein verheerendes Zeugnis aus. Im internationalen Vergleich landeten deutsche Schüler nur auf dem 21. Platz. Gleichzeitig deckte die Untersuchung einen Bildungsskandal auf: In keinem anderen Industrieland bestimmt die soziale Herkunft eines Schülers seine Bildungschancen so stark wie in Deutschland. Was ist seitdem passiert? Welche Reformen beginnen zu wirken? Darüber diskutieren der Essener Erziehungswissenschaftler Klaus Klemm, der Hamburger Staatsrat a. D. und einstige Pisa-Beauftragte der Kultusministerkonferenz Hermann Lange sowie die Schulleiterin Heidrun von der Heide von der Albani-Grundschule in Göttingen